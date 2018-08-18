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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:19
Vlad442 написав:
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
Треха в эврике с ремонтом за 5, сдашь за 900$ в мес? Сумашедший?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:54
Vlad442 написав: zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
До речі, як ваші інвестиції в Аркаду, все добудувалося та здалося?
Чи лише один об"єкти і два "вісюки"?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38
Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
Вроде все и логично, но есть несколько алэ:
- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?
- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?
- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:59
Унуноктий написав:
Кто то знает ситуацию по Медовый-2? Однушек нет от слова совсем и не было. Двушек видовых на озеро тоже нет.
Вже будують Медовий-3 і Медовий-4.
Там повно 1к і 2к квартир. Бігом купляй, доки дешево!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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