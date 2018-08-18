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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:19
Vlad442 написав:
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
Треха в эврике с ремонтом за 5, сдашь за 900$ в мес? Сумашедший?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:54
Vlad442 написав: zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
До речі, як ваші інвестиції в Аркаду, все добудувалося та здалося?
Чи лише один об"єкти і два "вісюки"?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38
Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
Вроде все и логично, но есть несколько алэ:
- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?
- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?
- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:12
Frant
Помітили, як Франт повторює все по два рази, по два рази, по три рази?
Мабудь втомився дуже, дуже... дуже...
Може пану з"їздить в Баден-баден на відпочинок?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:35
Frant написав: Унуноктий написав:
Кто то знает ситуацию по Медовый-2? Однушек нет от слова совсем и не было. Двушек видовых на озеро тоже нет.
Вже будують Медовий-3 і Медовий-4.
Там повно 1к і 2к квартир. Бігом купляй, доки дешево!
А що Уну ужу вигнали з ВП Медового і він забув телефони колег?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51
Кстати, доходят слухи, что унин Оранж таки в этом году сдают. Правда, без полноценной котельной(там все на стадии проекта) и, соответственно, без документов. Типа, собирают списки, кто хочет зайти побыстрее на ремонт и согласен платить конские коммунальные.
Отопление планируют давать по временной схеме от электрокотлов, электричество по промтарифу.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:52
Унуноктий написав:
Кто то знает ситуацию по Медовый-2? Однушек нет от слова совсем и не было. Двушек видовых на озеро тоже нет.
Стандартная для КГС схема через второй кошелек. В чем новость ситуации?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:54
Размышления вслух по Варшавскому 2: несмотря на фотки очередей на старте продаж, форум комплекса на Домике совсем мёртвый, нет радостных постов от новоиспечённых инвесторов и сегодня на телефон пришла их реклама, хотя этот номер
я у Столицы не светил, да и вообще последний раз был в их ОП когда строился Квартет.
Застройщики сливают друг другу базы клиентов?
Что по этому поводу скажет Сантехник, как знаток их кухни?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:54
striped написав: Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
Вроде все и логично, но есть несколько алэ:
- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?
- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?
- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.
Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.
Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).
Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.
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Richi
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:00
Richi написав: striped написав: Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
Вроде все и логично, но есть несколько алэ:
- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?
- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?
- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.
Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.
Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).
Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.
Скажу навіть більше, що для низькоповерхової забудови не потрібні супер фундамент, не тре ліфти, можна без газу. Підвести лише воду, каналізацію і електрику.
Собівартість буде така, що навіть при ціні у відділі продаж у $600 забудовник залишається в смачному прубутку.
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