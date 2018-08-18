|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:23
zРадио написав: Vlad442 написав:
Давайте перевернем ситуацию. Если продавать и уходить в аренду не выгодно, то, идя от противного, получаем, что выгодно сейчас покупать с 10% скидкой и сдавать в аренду. Я правильно понял?
Вы не перевернули, а перекрутили! Продажа собственной квартиры, в которой живешь - это не просто математика, а покупка квартиры для аренды - исключительно математика.
Не знаю, стоит ли объяснять, или вы тоже дурачитесь, но продать обжитую квартиру, чтобы позже купить другую - это все равно, что продать гитару, на которой играете, или аквариум с рыбками. Эти решения не принимаются с одним калькулятором в руках - они эмоциональные!
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Обжита це яка? Подерті шпалери і побитий паркет?
Обжита квартира. Новий тренд!!!!! Раніше був якщо ремонт зліпив з гомна, палок і своїми кривими руки з ж*** то це робилась для себе і додавало 10%, то зараз обжита квартира- додає 10%..
Шо люди не придумають щоб виправдати свою нездатність в дотриманні своїх же прогнозів:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15599
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2079 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:36
Первый написав:
Обжита це яка? Подерті шпалери і побитий паркет?
Обжита квартира. Новий тренд!!!!! Раніше був якщо ремонт зліпив з гомна, палок і своїми кривими руки з ж*** то це робилась для себе і додавало 10%, то зараз обжита квартира- додає 10%..
Обжитая - это та, в которую заехал со своими вещами и живешь (а не та, в которой сделал ремонт на перепродажу, или под аренду).
Первый написав:
Шо люди не придумають щоб виправдати свою нездатність в дотриманні своїх же прогнозів:-)
Что только рылы не придумают, чтобы обесценить прогноз "будет дешеветь"
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7226
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 2908 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:43
Richi написав: striped написав: Richi написав:
Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).
Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.
Вроде все и логично, но есть несколько алэ:
- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?
- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?
- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.
Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.
Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).
Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.
Вибачаюсь, Ви про що?
Хто писав що 1200 ойро не має цін? Беріть скільки хочете. 1200 ойро ЦЕ дуже ДОРОГО!!! Як касир з АТБ купит таку квартиру?
Даєш Па 300!!!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15599
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2079 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:48
zРадио написав: Первый написав:
Обжита це яка? Подерті шпалери і побитий паркет?
Обжита квартира. Новий тренд!!!!! Раніше був якщо ремонт зліпив з гомна, палок і своїми кривими руки з ж*** то це робилась для себе і додавало 10%, то зараз обжита квартира- додає 10%..
Обжитая - это та, в которую заехал со своими вещами и живешь (а не та, в которой сделал ремонт на перепродажу, или под аренду).
Первый написав:
Шо люди не придумають щоб виправдати свою нездатність в дотриманні своїх же прогнозів:-)
Что только рылы не придумают, чтобы обесценить прогноз "будет дешеветь"
Прогноз це коли Ти в нього віриш і підтверджуєш це діями.
А коли сам так не робиш по надуманим причинам - то це пук пук в калюжу:-)
Тут через одного прогнозисти такі як ти. Ми всі помремо, а самі в бетон по стрибали по маковку.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15599
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2079 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:58
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1787
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:58
zРадио написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Если же вернуться чисто к рациональной части вашего комментария (т.е. покупке квартиры под аренду) - сейчас выгоднее это отложить. Не рынке аренды профицит - ее доходность будет падать, поэтому если войдете на текущих ценовых уровнях, срок окупаемости будет оооочень длинным
Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
Эта пресловутая трешка - манипуляция чистой воды. Если она даже реальная, то манипуляция в выборе для сравнения неликвидного и редкого объекта. Если фантазийная, то... фантазийная
Но мы в любом случае мы не проверим...
Я еще вначале лета предлагал вести "индекс" однухи в Патриотике (в Эврике меньше построенных домов), но вы даже не прореагировали
Я выкладывал объявление. Частное. Оно висело 2 месяца и в конце мая было удалено навсегда. Было написано как частное, а не как у агентов с образованием пту. Мой жизненный опыт говорит мне, что квартира реальная. Я несколько раз на нее ссылался - ничто не мешало прзвонить и посмотреть в случае сомнения, только тогда ни у кого сомнений не было, а сейчас, когда становится ясно, что поезд ушел, появляются.
По поводу мониторинга однух в Патриотике. Я этот комплекс не знаю, не знаю по чем там было в прошлом году, особенности домов и т. п. В этом случае легко купиться на заманухи и тогда этот мониторинг будет похож на индекс, построенный на мусорных данных.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7084
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19043
|3145962
|
|
|471
|202679
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15272
|
|