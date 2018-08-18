Richi написав:

striped написав: Richi написав: Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).

Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.

Вопрос не в том будет ли это, а как быстро произойдёт. DIM уже нормальные планировки начал в Новом Автографе делать. КАН уже понял тренд на благоустроенные территории, что люди не бы*** и готовы платить за лужайку, качели, спортивную площадку (даже если никогда там не будет заниматься, но за сам факт такой возможности - готовы платить).Когда? Отвечаю: гораздо быстрее, чем Вы можете подумать. Дело в том, что девелоперы (КАН первый наверно) поняли, что есть хороший, постоянный источник дохода - сдача в аренду. Если после сдачи в эксплуатацию они там оставляют свои УК то чего бы не загрузить это УК и не оставить себе подъезд под сдачу? А если оставить себе, то отношение к благоустройству другое. Посмотрите на КАН - первые этажи не продаём, ликвидные квартиры - не продаём. Сдаём с ремонтами, чтобы НАШИ арендаторы не жили под звуки перфоратора. Вроде как всё для людей, но реально - для себя.



Вроде все и логично, но есть несколько алэ:

- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?

- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?

- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается. Вроде все и логично, но есть несколько алэ:- ГДЕ будут строить такие замечательные низкоэтажные ЖК с реально благоустроенной территорией в Киеве?- к ТОМУ ВРЕМЕНИ что будет (как минимум) с демографической и миграционными компонентами?- будут ли подкреплены такие благие намерения застройщиков реальными ДЕНЬГАМИ граждан, которые не будут обеспечены к тому моменту жильем? Тренд на обнищание наших граждан хотя бы через тарифы в интересах олигархов и монополизация локальных продаж только усиливается.

Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.