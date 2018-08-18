Richi написав: Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.

Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).

Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан. Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.

Про Чехию, плз, с пруфами ("уже в розницу"). Это где такая ярмарка невиданной щедрости? ))ЗЫ В принципе, некий "отход от высоких стандартов ДБК" уже энное время наблюдается и в Киеве: Комфорт-Таун, Липинка, Файна-Таун, Рыбальский этц. Конечно, вопросы есть (место, этажность и пр.), но "что-то такое" уже на рынке присутствует.Но при этом в разы большей популярностью у пэрэсичных и инвешторов пользуются мегалитические творения а-ля Мордор, Эврика, Ле6лядиный, Русановская гавань и т.п. Вон даже евангелист МОПов и малых форм "как в Амстердаме" (с) Эйрмакс вместо Рыбальского с каналами выбрал какую-то уютную башню во дворах сталинок.Т.е., вывод: пока что подкреплённый деньгами спрос на "малоэтажное почти как в Европе" (с поправкой на экономию ради доступности ЦА) есть преимущественно по ту сторону Окружной.Продолжаем далее. Если даже тренд существенно изменится, то все панельки, хрущи, мордоры, навигаторы, укрокирпичи никуда не денутся, продолжая составлять 95% жилья в Киеве. Соответственно, новые прекрасные малоэтажные ЖК с этим вот всем будут редким элитарным товаром, за право жить в них нужно будет платить х2-3 от цены мордоров (в принципе, как и сейчас). Сносить упомянутые "95%" в обозримом будущем в каких-либо заметных масштабах не будут, во всяком случае, имеющийся опыт на это указывает + как упоминалось, хватает ещё "неосвоенных" промзон.Соответственно, ничто не указывает на то, что в обозримом будущем (10-15 лет) милые уютные низкоэтажные ЖК "с благоустройством" станут "обычным" видом новостроев в нынешних административных границах Киева.