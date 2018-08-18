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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5116511751185119

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 171
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
18%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
53
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:03

  Рыба-сом написав:
  Richi написав:Посмотрите видео интервью Никонова на вертолёте, над Киевом и Вы наверняка удивитесь, какое огромное количество замечательных мест в Киеве есть под застройку. Я бы даже сказал, что самые удачные места (например вдоль набережной) не застроены.
Относительно стоимости и платежеспособности, то чтобы долго не объяснять, прошу поверить на слово - строительство малоэтажной застройки (не более 6 эт.) с качественными материалами, готовым ремонтом и охриненной придомовой территорией (начиная от парковок, спортивных площадок, озеленения и заканчивая брусчаткой, которую вручную укладывают) не более 1100-1200 евро за квадрат (уже в розницу). Такое делают в Чехии, Болгарии, Турции (это чтобы не спорить о том, что невозможное возможно).
Я понимаю, что когда простое пожелание Максима, иметь нормальную входную группу и не колхозить фасад кондиционерами вызывает столько насмешек, то сложно поверить в цену 1100 евро за квадрат и при этом не только всё это есть, но и в разы больше, и это считается нормой. Я Вам даже не буду писать, что может быть в обычном дворе за эти деньги, чтобы не травмировать психику форумчан.

Про Чехию, плз, с пруфами ("уже в розницу"). Это где такая ярмарка невиданной щедрости? ))
ЗЫ В принципе, некий "отход от высоких стандартов ДБК" уже энное время наблюдается и в Киеве: Комфорт-Таун, Липинка, Файна-Таун, Рыбальский этц. Конечно, вопросы есть (место, этажность и пр.), но "что-то такое" уже на рынке присутствует.
Но при этом в разы большей популярностью у пэрэсичных и инвешторов пользуются мегалитические творения а-ля Мордор, Эврика, Ле6лядиный, Русановская гавань и т.п. Вон даже евангелист МОПов и малых форм "как в Амстердаме" (с) Эйрмакс вместо Рыбальского с каналами выбрал какую-то уютную башню во дворах сталинок.
Т.е., вывод: пока что подкреплённый деньгами спрос на "малоэтажное почти как в Европе" (с поправкой на экономию ради доступности ЦА) есть преимущественно по ту сторону Окружной.
Продолжаем далее. Если даже тренд существенно изменится, то все панельки, хрущи, мордоры, навигаторы, укрокирпичи никуда не денутся, продолжая составлять 95% жилья в Киеве. Соответственно, новые прекрасные малоэтажные ЖК с этим вот всем будут редким элитарным товаром, за право жить в них нужно будет платить х2-3 от цены мордоров (в принципе, как и сейчас). Сносить упомянутые "95%" в обозримом будущем в каких-либо заметных масштабах не будут, во всяком случае, имеющийся опыт на это указывает + как упоминалось, хватает ещё "неосвоенных" промзон.
Соответственно, ничто не указывает на то, что в обозримом будущем (10-15 лет) милые уютные низкоэтажные ЖК "с благоустройством" станут "обычным" видом новостроев в нынешних административных границах Киева.


Їх не можна не тільки зносити, їх навіть продати нізя. Вони ж обжиті:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:32

  Первый написав:Їх не можна не тільки зносити, їх навіть продати нізя. Вони ж обжиті:-)

Так шо луччє, ламповий хрущік, чи хіпстерський Навігатор?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:00

Унуноктий Это как раз то, о чем я писал пару страниц назад. Поздравляю
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:03

  necovi4 написав:Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

Туда же Отрадный можно причислить.
Инвесторы прекратили подачу денег в ипеня Киева по ценам "близ метро".
На фоне распыления сил КГС по стройкам УкрБуда, выглядит ситуация весьма неприглядно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:35

Оренда упала

https://news.finance.ua/ru/news/-/476686/obval-na-rynke-arendy-zhilya-tseny-sejchas-i-prognozy-na-osen
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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