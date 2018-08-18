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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:57
Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".
Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...
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zРадио
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:00
change_pm написав:
А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?
вчора були розрахунки, в тебе скляроз?
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flyman
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:06
zРадио написав:
Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".
Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...
Принято решение о продлении карантина до ноября.
Магистратура должна была начать учебу с 1 октября, первокурсники с 15 сентября, все остальные - на усмотрение ВУЗов. Как сейчас будет - не знаю.
Но в военкоматах уже очереди с истерящими родителями поступивших чад. Весь привычный документооборот с отсрочками полетел в тар-тарары
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antey1969
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:06
change_pm написав: antey1969 написав:
Туда же Отрадный можно причислить.
Инвесторы прекратили подачу денег в ипеня Киева по ценам "близ метро".
На фоне распыления сил КГС по стройкам УкрБуда, выглядит ситуация весьма неприглядно.
Там і Мідовий вспомінають... Бідний Уня ((((
ну и нефиг. Нехай укрбудовские достроят а потом ЖК "совское кладбище"
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:24
flyman написав:
вчора були розрахунки
change_pm написав:
А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?
, в тебе скляроз?
Хех, тутай про яйця, а там про навар.
Деривативи в тебе виростуть, хоча ринок буде падати.
І оренда у тебе буде рости, а ринок оренди падати?
От же ж ти класно вклався! Не видавай тутай ці місця! Ельдорадо!
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:31
antey1969 написав: zРадио написав:
Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".
Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...
Принято решение о продлении карантина до ноября.
Магистратура должна была начать учебу с 1 октября, первокурсники с 15 сентября, все остальные - на усмотрение ВУЗов. Как сейчас будет - не знаю.Но в военкоматах уже очереди с истерящими родителями поступивших чад. Весь привычный документооборот с отсрочками полетел в тар-тарары
Жесть! І тепер пригадуються нововведення по призову, підписані головнокомандуючим нещодавно.
зі. Але там годують безкоштовно і вдягають ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:36
change_pm написав:
.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...
угу. позитив. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:45
change_pm написав: flyman написав:
вчора були розрахунки
change_pm написав:
А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?
, в тебе скляроз?
Хех, тутай про яйця, а там про навар.
Деривативи в тебе виростуть, хоча ринок буде падати.
І оренда у тебе буде рости, а ринок оренди падати?
От же ж ти класно вклався! Не видавай тутай ці місця! Ельдорадо!
та ти ще ліпше, в недострой в GB, який даватиме 2% річних у фунтиках, може, колись, і то якщо будуть платити тенанти, а не користуватися дірками в королівських законах... але на Альбіон тобі ще попасти тре буде якось, без Шенгена і карантина.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:49
sequence написав:
угу. позитив
change_pm написав:
.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...
. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике
Друже, я чудово розумію ...(((
Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.
Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.
Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:53
change_pm написав: sequence написав:
угу. позитив
change_pm написав:
.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...
. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике
Друже, я чудово розумію ...(((
Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.
Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.
Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?
в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся
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