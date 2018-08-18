RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5118511951205121>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 171
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
18%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
53
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:57



Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".

Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:00

  change_pm написав:

А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?

вчора були розрахунки, в тебе скляроз?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:06

  zРадио написав:


Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".

Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...

Принято решение о продлении карантина до ноября.
Магистратура должна была начать учебу с 1 октября, первокурсники с 15 сентября, все остальные - на усмотрение ВУЗов. Как сейчас будет - не знаю.
Но в военкоматах уже очереди с истерящими родителями поступивших чад. Весь привычный документооборот с отсрочками полетел в тар-тарары
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9770
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 2613 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:06

  change_pm написав:
  antey1969 написав:
  necovi4 написав:Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

Туда же Отрадный можно причислить.
Инвесторы прекратили подачу денег в ипеня Киева по ценам "близ метро".
На фоне распыления сил КГС по стройкам УкрБуда, выглядит ситуация весьма неприглядно.

Там і Мідовий вспомінають... Бідний Уня ((((

ну и нефиг. Нехай укрбудовские достроят а потом ЖК "совское кладбище" :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 29.12.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:24

  flyman написав:
  change_pm написав:

А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?

вчора були розрахунки, в тебе скляроз?

Хех, тутай про яйця, а там про навар.
Деривативи в тебе виростуть, хоча ринок буде падати.
І оренда у тебе буде рости, а ринок оренди падати?

От же ж ти класно вклався! Не видавай тутай ці місця! Ельдорадо!
change_pm
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 03.02.16
Подякував: 58 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:31

  antey1969 написав:
  zРадио написав:


Зато Влад мантрит про 4%-ный рост с февраля по июль, еще до "асеннего аживления".

Кстати, что с ним? Последняя декада августа - начало традиционного движа, а во многих вузах даже вступительная кампания не завершена...

Принято решение о продлении карантина до ноября.
Магистратура должна была начать учебу с 1 октября, первокурсники с 15 сентября, все остальные - на усмотрение ВУЗов. Как сейчас будет - не знаю.
Но в военкоматах уже очереди с истерящими родителями поступивших чад. Весь привычный документооборот с отсрочками полетел в тар-тарары

Жесть! І тепер пригадуються нововведення по призову, підписані головнокомандуючим нещодавно.

зі. Але там годують безкоштовно і вдягають ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...
change_pm
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 03.02.16
Подякував: 58 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:36

  change_pm написав:.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...

угу. позитив. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике
sequence
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 29.12.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:45

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:А ти в кавалірки і деривативи під оренду вліз. Логіка?

вчора були розрахунки, в тебе скляроз?

Хех, тутай про яйця, а там про навар.
Деривативи в тебе виростуть, хоча ринок буде падати.
І оренда у тебе буде рости, а ринок оренди падати?

От же ж ти класно вклався! Не видавай тутай ці місця! Ельдорадо!

та ти ще ліпше, в недострой в GB, який даватиме 2% річних у фунтиках, може, колись, і то якщо будуть платити тенанти, а не користуватися дірками в королівських законах... але на Альбіон тобі ще попасти тре буде якось, без Шенгена і карантина.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:49

  sequence написав:
  change_pm написав:.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...

угу. позитив. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике

Друже, я чудово розумію ...(((

Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.

Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.
Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?
change_pm
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 03.02.16
Подякував: 58 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:53

  change_pm написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:.. ... при падінні економіки мінус один утриманець на 2 роки, в принципі сімейному буджету позитив ...

угу. позитив. Вон, двое сегодня на мине подорвались, даст бог ничего не оторвало. А если хуже, так еще "позитивней" для семейного бюджета получится, по такой логике

Друже, я чудово розумію ...(((

Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.

Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.
Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?

в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5118511951205121>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19043 3146119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 20:50
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202685
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15272
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20219)
25.08.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.