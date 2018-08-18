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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5118511951205121

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 171
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
18%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
53
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:54

  flyman написав:та ти ще ліпше, в недострой в GB, який даватиме 2% річних у фунтиках, може, колись, і то якщо будуть платити тенанти, а не користуватися дірками в королівських законах... але на Альбіон тобі ще попасти тре буде якось, без Шенгена і карантина.

Нафіга?
Є така штука - https://www.howsy.com/landlords, вибираєш Howsy Protect.

Так дорого, але вони вибирають кволіті тенант і якщо він оголошує дефолт по ренту, самі тобі платять рент.

Самі в той час судяться з тенантом, виселяють його, збивають з нього грощі, і знову заселяють тобі тенант - тріпл А.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:04

  flyman написав:в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся

Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату!
Можливо ти будеш перший?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:06

  change_pm написав:
  flyman написав:в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся

Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату!
Можливо ти будеш перший?

А тут що форум голодаючих жебраків?
Чи ми обговорюєм сценарій серіалу "Сотня"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А тут що форум голодаючих жебраків?

Так!
Якщо дивитись на твої хороми :mrgreen:
Зображення
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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