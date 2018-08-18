Нафіга?
Є така штука -
Так дорого, але вони вибирають кволіті тенант і якщо він оголошує дефолт по ренту, самі тобі платять рент.
Самі в той час судяться з тенантом, виселяють його, збивають з нього грощі, і знову заселяють тобі тенант - тріпл А.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:54
Нафіга?
Є така штука -
Так дорого, але вони вибирають кволіті тенант і якщо він оголошує дефолт по ренту, самі тобі платять рент.
Самі в той час судяться з тенантом, виселяють його, збивають з нього грощі, і знову заселяють тобі тенант - тріпл А.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:04
Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату!
Можливо ти будеш перший?
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:06
А тут що форум голодаючих жебраків?
Чи ми обговорюєм сценарій серіалу "Сотня"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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