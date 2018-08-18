Нафіга?
Є така штука -
Так дорого, але вони вибирають кволіті тенант і якщо він оголошує дефолт по ренту, самі тобі платять рент.
Самі в той час судяться з тенантом, виселяють його, збивають з нього грощі, і знову заселяють тобі тенант - тріпл А.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:54
Нафіга?
Є така штука -
Так дорого, але вони вибирають кволіті тенант і якщо він оголошує дефолт по ренту, самі тобі платять рент.
Самі в той час судяться з тенантом, виселяють його, збивають з нього грощі, і знову заселяють тобі тенант - тріпл А.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:04
Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату!
Можливо ти будеш перший?
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:06
А тут що форум голодаючих жебраків?
Чи ми обговорюєм сценарій серіалу "Сотня"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:38
Статьи пишут про прошлое, а уже наступило настоящее. Она устарела где-то на месяц. Я писал актуальные "вести с полей", которые больше отражают реальность, чем творчество журналистки, которая написала статью, побеседовав пару недель назад с несколькими агентами.
Также в статье упоминают сезонность, не принимая во внимание, что конец августа это уже начало сезона.
Текст новости не соответствует духу заголовка.
Обвал на рынке аренды жилья: цены сейчас и прогнозы на осень
Теперь, при адаптивном карантине, ситуация медленно приходит в норму, но все еще далека от нее.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:51
Як казав Шмигаль, в нас не дира бюджета в 300 ярдів, а плановий дефіцит бюджета.
А там ще ПФ із плановим дирищем.
Як там оренда "беруть акі гарячі піражки?"
В ВП черги до Лаври?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:00
Аркада фсё(
интересно КГС возьмет Эврику?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:05
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