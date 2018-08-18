Додано: Вів 25 сер, 2020 20:03

flyman написав: change_pm написав: Друже, я чудово розумію ...(((



Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.



Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.

Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину? Друже, я чудово розумію ...(((Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?

в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся

Я- дите асфальта.Катоху на грядке от помидора не отличу - 100%.Сельских корней нет, дачи нет.Какая в баню "дача с лопатой"?Урбанизация не вчера началась, поэтому не я один такой.Про Штаты не стану заглядывать далеко, потому как в том что творится строить догадки - не благодарное дело, любой нуждающийся в легальном статусе может получить питание как в виде фудстемпов, так и адресную в виде адресной доставки или выстояв очередь в фудбанке. Этим занимается не только государство, но и благотворительные фонды и организации. США - сами по себе страна с высокоразвитым сх, огромной территорией и благоприятным климатом. Кроме того, есть огромный огород на бэкярде - Мексика, готовая снабжать в любых объемах по очень демократичным ценам.Да и весь остальной мир борется за право поставлять продукты питания в США.Может для кого-то это секрет, но в НЙ не проблема совсем купить украинские, российские, польские, немецкие, датские,чешские, итальянские, корейские, китайские и пр. продукты. По соизмеримым ценам. То есть, украинские дороже чем в Украине, но все остальное - существенно дешевле, чем оно стоит в Украине.Что действительно сложно в США - это запереться без денег и дохода в "батькивський хати" и хлебать самогончик под жаренный картофан до поры, пока ситуация не разрулится и Брюс Виллис не победит заразу и не вытащит весь мир из экономического кризиса.Потом пойти к сельскому фельдшеру, чтобы прокапаться от алкогольной интоксикации, отблагодарить его бутылкой того-же самогона, распить ее вместе с ним и свалиться в очередной запой, но уже в компании.