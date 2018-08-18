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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5119512051215122

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 171
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
18%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
53
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:46

  Прохожий написав:Аркада фсё(

интересно КГС возьмет Эврику?

Что бы что? )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:55

  zРадио написав:Украл с соседней ветки. С финансовой т.з. от эпидемии:

- 49% не пострадали.

- 51% пострадали, а именно:
а) 10% стали получать меньшую ЗП;
б) 15% лишились значительной части доходов;
в) 11% остались без доходов;
г) 15% несут прямые убытки.


Зображення

Еееехххххх, десь нема вже тої голосовалки, а то я теж хотів скрін зробити, де я там обрав ДРУГИЙ рядок! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:59

За крок до зламаних думок ©)))

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся

Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату!
Можливо ти будеш перший?

А тут що форум голодаючих жебраків?
Чи ми обговорюєм сценарій серіалу "Сотня"?

Судячи з твоєї хфотки - так! :mrgreen:
Чи ти один тут такий затесався? :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:03

  flyman написав:
  change_pm написав:Друже, я чудово розумію ...(((

Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.

Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть.
Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?

в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся


Я- дите асфальта.
Катоху на грядке от помидора не отличу - 100%.
Сельских корней нет, дачи нет.
Какая в баню "дача с лопатой"?
Урбанизация не вчера началась, поэтому не я один такой.
Про Штаты не стану заглядывать далеко, потому как в том что творится строить догадки - не благодарное дело, любой нуждающийся в легальном статусе может получить питание как в виде фудстемпов, так и адресную в виде адресной доставки или выстояв очередь в фудбанке. Этим занимается не только государство, но и благотворительные фонды и организации. США - сами по себе страна с высокоразвитым сх, огромной территорией и благоприятным климатом. Кроме того, есть огромный огород на бэкярде - Мексика, готовая снабжать в любых объемах по очень демократичным ценам.
Да и весь остальной мир борется за право поставлять продукты питания в США.
Может для кого-то это секрет, но в НЙ не проблема совсем купить украинские, российские, польские, немецкие, датские,чешские, итальянские, корейские, китайские и пр. продукты. По соизмеримым ценам. То есть, украинские дороже чем в Украине, но все остальное - существенно дешевле, чем оно стоит в Украине.
Что действительно сложно в США - это запереться без денег и дохода в "батькивський хати" и хлебать самогончик под жаренный картофан до поры, пока ситуация не разрулится и Брюс Виллис не победит заразу и не вытащит весь мир из экономического кризиса.
Потом пойти к сельскому фельдшеру, чтобы прокапаться от алкогольной интоксикации, отблагодарить его бутылкой того-же самогона, распить ее вместе с ним и свалиться в очередной запой, но уже в компании. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:08

  zРадио написав:Украл с соседней ветки. С финансовой т.з. от эпидемии:

- 49% не пострадали.

- 51% пострадали, а именно:
а) 10% стали получать меньшую ЗП;
б) 15% лишились значительной части доходов;
в) 11% остались без доходов;
г) 15% несут прямые убытки.


Зображення

У вас ЗП никак не пострадала за карантин, судя по ответу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:09

  Прохожий написав:Аркада фсё(

интересно КГС возьмет Эврику?


"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.

Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:15

  rjkz написав:
  Прохожий написав:Аркада фсё(

интересно КГС возьмет Эврику?


"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.

Заранее благодарен.

банк Аркада фсё, за депозитами в очередь в фонд
ессно стройки тоже фсё...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:17

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:Аркада фсё(

интересно КГС возьмет Эврику?


"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.

Заранее благодарен.

банк Аркада фсё, за депозитами в очередь в фонд
ессно стройки тоже фсё...

за новоділом аркадівським куда в чергу?

Влад, так що там із твоїми інвестиціями?
Чим закінчилося. щось ти ігнориш це запитання.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:19

  Faceless написав:У вас ЗП никак не пострадала за карантин, судя по ответу?


Верно. В гривнах не пострадала.


PS: Долярчик, опрос на месте, просто вариант ответа нельзя поменять
zРадио
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