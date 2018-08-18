Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Украл с соседней ветки. С финансовой т.з. от эпидемии:
- 49% не пострадали.
- 51% пострадали, а именно: а) 10% стали получать меньшую ЗП; б) 15% лишились значительной части доходов; в) 11% остались без доходов; г) 15% несут прямые убытки.
Еееехххххх, десь нема вже тої голосовалки, а то я теж хотів скрін зробити, де я там обрав ДРУГИЙ рядок!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся
Я не буду підтримувати цю дискусію, тільки скажу, що щось не бачу тутай багато форумчан, які взялись за лопату! Можливо ти будеш перший?
А тут що форум голодаючих жебраків? Чи ми обговорюєм сценарій серіалу "Сотня"?
Судячи з твоєї хфотки - так! Чи ти один тут такий затесався?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Але треба дивитись ширшее ... Економічну кризу ніхто не відміняв, так само як і 2-гу Велику депресію.
Тутай, як в Америці нахаляву супом годувати не будуть. Тому, якщо не буде універу і відмовиться юний українець копати картоплю по Сантехніку, то які ще варіанти прогодувати дитину?
в Україні набагато більше варіантів, чим в США, починаючи від "на дачу з лопатою", закінчуючи заробітчанстом, а от там як біда, то нікуди вже не дінешся
Я- дите асфальта. Катоху на грядке от помидора не отличу - 100%. Сельских корней нет, дачи нет. Какая в баню "дача с лопатой"? Урбанизация не вчера началась, поэтому не я один такой. Про Штаты не стану заглядывать далеко, потому как в том что творится строить догадки - не благодарное дело, любой нуждающийся в легальном статусе может получить питание как в виде фудстемпов, так и адресную в виде адресной доставки или выстояв очередь в фудбанке. Этим занимается не только государство, но и благотворительные фонды и организации. США - сами по себе страна с высокоразвитым сх, огромной территорией и благоприятным климатом. Кроме того, есть огромный огород на бэкярде - Мексика, готовая снабжать в любых объемах по очень демократичным ценам. Да и весь остальной мир борется за право поставлять продукты питания в США. Может для кого-то это секрет, но в НЙ не проблема совсем купить украинские, российские, польские, немецкие, датские,чешские, итальянские, корейские, китайские и пр. продукты. По соизмеримым ценам. То есть, украинские дороже чем в Украине, но все остальное - существенно дешевле, чем оно стоит в Украине. Что действительно сложно в США - это запереться без денег и дохода в "батькивський хати" и хлебать самогончик под жаренный картофан до поры, пока ситуация не разрулится и Брюс Виллис не победит заразу и не вытащит весь мир из экономического кризиса. Потом пойти к сельскому фельдшеру, чтобы прокапаться от алкогольной интоксикации, отблагодарить его бутылкой того-же самогона, распить ее вместе с ним и свалиться в очередной запой, но уже в компании.