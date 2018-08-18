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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5120512151225123

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 171
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
18%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
53
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48

  rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?

Пока не вмешается государство - никак
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:53

Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"

С другой стороны - буит.тока.даражать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:57

  antey1969 написав:
  rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?

Пока не вмешается государство - никак


Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.

Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...

Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 сер, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Долярчик, опрос на месте, просто вариант ответа нельзя поменять

А в якій темі - бо я вже забув, де цю голосовалку бачив?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:04

  zРадио написав:
  antey1969 написав:
  rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?

Пока не вмешается государство - никак


Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.

Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...

Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко :mrgreen:

Виводився офіс Аркади уже при новому Голові.
Це вже на його репутацію пляма.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:09

  zРадио написав:Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко :mrgreen:


Ждем автобусов с экспертом vlad422, с харькова, который будет остаивать честь недостроенной эврики )))))

Много экспертов на ветке, одни в эврику вляпались, другие в генезис, но зато советы дают как инвестировать )))))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:12

  xio13 написав:
  zРадио написав:Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко :mrgreen:


Ждем автобусов с экспертом vlad422, с харькова, который будет остаивать честь недостроенной эврики )))))

Много экспертов на ветке, одни в эврику вляпались, другие в генезис, но зато советы дают как инвестировать )))))))

На запитання: так як там, одну квартиру отримав, дві замерзли, Влад не відповідає.
Все ж цікава відповідь хперда про стан деривативів.

п.с.
рейтинг надійності УКО піднімається
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:13

  flyman написав:Виводився офіс Аркади уже при новому Голові.
Це вже на його репутацію пляма.


Согласен. И сама Рожкова, пока у него работает - его человек, а не папередников. Уверен, что карт-бланш на смену команды у него есть
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:19

  rjkz написав:Я- дите асфальта.
Катоху на грядке от помидора не отличу - 100%.
Сельских корней нет, дачи нет.
Какая в баню "дача с лопатой"?
Урбанизация не вчера началась, поэтому не я один такой.


Выгода дачи или дома в селе до 30 соток очень сомнительна, особенно если она находится в 50 км от Киева.
Даже если добираться на маршрутке в сравнении с полученным профитом при затратах на посевной материал, трактор и пр.затратах нет никакого смысла, при поезде на машине еще больший минус.
Можно,конечно,перебраться на все лето, но проблема в том что сейчас в селах даже хлеб купить нужно ехать за 5-10км не говоря о остальном.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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