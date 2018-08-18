Пока не вмешается государство - никак
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:53
Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"
С другой стороны - буит.тока.даражать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:57
Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.
Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 сер, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в якій темі - бо я вже забув, де цю голосовалку бачив?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:04
Виводився офіс Аркади уже при новому Голові.
Це вже на його репутацію пляма.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:09
Ждем автобусов с экспертом vlad422, с харькова, который будет остаивать честь недостроенной эврики )))))
Много экспертов на ветке, одни в эврику вляпались, другие в генезис, но зато советы дают как инвестировать )))))))
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:12
На запитання: так як там, одну квартиру отримав, дві замерзли, Влад не відповідає.
Все ж цікава відповідь хперда про стан деривативів.
п.с.
рейтинг надійності УКО піднімається
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:13
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:19
Выгода дачи или дома в селе до 30 соток очень сомнительна, особенно если она находится в 50 км от Киева.
Даже если добираться на маршрутке в сравнении с полученным профитом при затратах на посевной материал, трактор и пр.затратах нет никакого смысла, при поезде на машине еще больший минус.
Можно,конечно,перебраться на все лето, но проблема в том что сейчас в селах даже хлеб купить нужно ехать за 5-10км не говоря о остальном.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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