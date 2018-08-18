Додано: Вів 25 сер, 2020 21:53

Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"



С другой стороны - буит.тока.даражать

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте