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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48
rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
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antey1969
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:53
Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"
С другой стороны - буит.тока.даражать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:57
antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.
Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 25 сер, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:58
zРадио написав:
Долярчик, опрос на месте, просто вариант ответа нельзя поменять
А в якій темі - бо я вже забув, де цю голосовалку бачив?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:04
zРадио написав: antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.
Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Виводився офіс Аркади уже при новому Голові.
Це вже на його репутацію пляма.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:09
zРадио написав:
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Ждем автобусов с экспертом vlad422, с харькова, который будет остаивать честь недостроенной эврики )))))
Много экспертов на ветке, одни в эврику вляпались, другие в генезис, но зато советы дают как инвестировать )))))))
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:12
xio13 написав: zРадио написав:
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Ждем автобусов с экспертом vlad422, с харькова, который будет остаивать честь недостроенной эврики )))))
Много экспертов на ветке, одни в эврику вляпались, другие в генезис, но зато советы дают как инвестировать )))))))
На запитання: так як там, одну квартиру отримав, дві замерзли, Влад не відповідає.
Все ж цікава відповідь хперда про стан деривативів.
п.с.
рейтинг надійності УКО піднімається
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:13
flyman написав:
Виводився офіс Аркади уже при новому Голові.
Це вже на його репутацію пляма.
Согласен. И сама Рожкова, пока у него работает - его человек, а не папередников. Уверен, что карт-бланш на смену команды у него есть
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:19
rjkz написав:
Я- дите асфальта.
Катоху на грядке от помидора не отличу - 100%.
Сельских корней нет, дачи нет.
Какая в баню "дача с лопатой"?
Урбанизация не вчера началась, поэтому не я один такой.
Выгода дачи или дома в селе до 30 соток очень сомнительна, особенно если она находится в 50 км от Киева.
Даже если добираться на маршрутке в сравнении с полученным профитом при затратах на посевной материал, трактор и пр.затратах нет никакого смысла, при поезде на машине еще больший минус.
Можно,конечно,перебраться на все лето, но проблема в том что сейчас в селах даже хлеб купить нужно ехать за 5-10км не говоря о остальном.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:33
zРадио написав: antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Де факто, сегодняшнее решение НБУ и есть вмешательством государства. Завтра в банке будет временная администрация.
Правда, Рожкова, отвечающая за платежспособность БС, уже прикинулась ветошью, что, мол, банк - это банк, и тут она решает, а фонд строительства - это фонд строительства, и тут она не решает. Однако, структура собственности Аркады такова, что это два в одном, и НБУ как регулятор прекрасно знал, наблюдал и бездействовал. Даже здание банка на Ольгинской помог вывести - неплатежеспособным банк был признал после и вследствие вывода здания из активов, а не после и вследствие нарушения регуляторики по достаточности капитала...
Я бы на месте инвесторов перемещал палатки под НБУ. Тем более, что там недалеко
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
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