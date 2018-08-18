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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:32
antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Оркада мне казалась стремной еще в 2015-16 годах, я ее обходил стороной и всем советовал.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:52
reus написав: antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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