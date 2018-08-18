Додано: Сер 26 сер, 2020 00:41

airmax78 написав: Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые. Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.

соучастие

Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...Так что вопрос, который поднял- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "