Додано: Вів 25 сер, 2020 23:52

Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты? Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?

Пока не вмешается государство - никак Пока не вмешается государство - никак

Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен. Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.



Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова

