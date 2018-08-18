Додано: Сер 26 сер, 2020 02:31

zРадио написав: airmax78 написав: Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые. Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.



Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...



По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...



Так что вопрос, который поднял reus - многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове " соучастие " Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...Так что вопрос, который поднял- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "

Справедливости ради, хочу заметить, что данная мадам была в доле с погорелицей говнторевойи и топила за первооочередное право получения валюты дочками росбанков по позавчерашнему курсу когда он галопировал во всю.При курсе 12,6-13 нельзя было купить ни в одном украинском банке баксы. Тупо не было. В дочках российских - велкам. В пределах лимита, да. Но есть. И не как в Ощаде, когда перекупы выкупают каруселью за час все что привезли, а целый день. И на следующий день. Вот я как раз и покупал. "Кто купит по 12,5 - будет жалеть" (с) .Я пожалел... что мало купил. Это мне еще повезло, что после нескольких дней закупов в росбанке после очередей, я пошел к припаркованной на Б.Житомирской машине и зашел в подвале в обычный обменник, где судя по всему не знали, что творится снаружи. Курс был на 5 копеек выше чем в росбанке."-Доллары есть?-...нннет.(Тень сомнения?)-Совсем нет?-Ну...двадцатками...да они потертые.-Сколько есть?_Сколько Вам надо?-ХХХХ.-Есть, но их у Вас никто не возьмет.-Давайте!Ни паспорт не спросили ни про ограничение в 200 (пардон, 174 кажется) бакса там или не знали или не хотели знать. Наверное меня за лоха и приняли, что не красивые новенькие сотни купил, а потертые 20-ки (очевидно им кто-то из США их занес - это самая распространенная купюра к выдаче в американских кэшмашинах и обычно такие потертые что противно в руки брать).Что дальше с курсом было - все помнят.