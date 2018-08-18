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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:32
antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Оркада мне казалась стремной еще в 2015-16 годах, я ее обходил стороной и всем советовал.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:52
reus написав: antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 26 сер, 2020 00:41
airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus
- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие
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Додано: Сер 26 сер, 2020 01:24
zРадио написав: airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus
- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие
"
По-моему НБУ имеет право откатить все крупные сделки по выводу активов за последние 12 месяцев до признания банка неплатежеспособным.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 02:09
reus написав: antey1969 написав: rjkz написав:
Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Да, я полностью разделяю Ваше мнение спросил из-за того, что интересует чем это может закончится.
Я всячески отговаривал их от "инвестиции" в бетон во-первых, от Оркады и Укрбуда (по моему на тот момент мнению, Укрбуд - это афера чистой воды и я это не предполагал, а знал, а Аркада замахнулась,по моему мнению на объемы, которые не могла осилить. Такое бывает, когда на каком-то уровне бизнес себя хорошо чувствует, а если замахнется на бОльшее, то рухнет), во-вторых и от Патриотики в любом случае. Сделали как сделали. Это не для собственного проживания, под аренду. Тема тоже сдувается, поэтому не советовал вообще в это лезть.
При этом хочу заметить, что "вчитываться в писульки" в Украине не имеет ни малейшего смысла. Ну подписали они не писульку, а идеальный договор. Ну и застройщик банкрот - что дальше? И я прошел через такую ситуацию. Выход - не инвестировать в первичку. Покупать на вторичке - тоже могут кинуть. Арендовать - и тут не все просто.
Не жизнь, а танцы на минном поле.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 02:13
adeges написав: reus написав: antey1969 написав:
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
+1
Выплаты по ФГВФЛ - тому отличная иллюстрация, а также закачка рефинанса в банки-пылесосы, что обвалило курс и мы все вместе оплатили "праздник жизни" "нелохам" влезшим под 25-30+% в овнобанки.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 02:31
zРадио написав: airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus
- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие
"
Справедливости ради, хочу заметить, что данная мадам была в доле с погорелицей говнторевойи и топила за первооочередное право получения валюты дочками росбанков по позавчерашнему курсу когда он галопировал во всю.
При курсе 12,6-13 нельзя было купить ни в одном украинском банке баксы. Тупо не было. В дочках российских - велкам. В пределах лимита, да. Но есть. И не как в Ощаде, когда перекупы выкупают каруселью за час все что привезли, а целый день. И на следующий день. Вот я как раз и покупал. "Кто купит по 12,5 - будет жалеть" (с) .Я пожалел... что мало купил. Это мне еще повезло, что после нескольких дней закупов в росбанке после очередей, я пошел к припаркованной на Б.Житомирской машине и зашел в подвале в обычный обменник, где судя по всему не знали, что творится снаружи. Курс был на 5 копеек выше чем в росбанке.
"-Доллары есть?
-...нннет.
(Тень сомнения?)
-Совсем нет?
-Ну...двадцатками...да они потертые.
-Сколько есть?
_Сколько Вам надо?
-ХХХХ.
-Есть, но их у Вас никто не возьмет.
-Давайте!
"
Ни паспорт не спросили ни про ограничение в 200 (пардон, 174 кажется) бакса там или не знали или не хотели знать. Наверное меня за лоха и приняли, что не красивые новенькие сотни купил, а потертые 20-ки (очевидно им кто-то из США их занес - это самая распространенная купюра к выдаче в американских кэшмашинах и обычно такие потертые что противно в руки брать).
Что дальше с курсом было - все помнят.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 02:33
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus
- многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие
"
По-моему НБУ имеет право откатить все крупные сделки по выводу активов за последние 12 месяцев до признания банка неплатежеспособным.
И чей-то это не было сделано когда банки активы выводили перед банкопадом? Уж не потому-ли что говнтариха с рожковой и их шефом в доле были.
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