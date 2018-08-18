

СПЕЦПРОЕКТ

Схемы против Независимости

Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины, которые тянут страну вниз





Коллаж: Дмитрий Шелестинский

1. Суды: коррупционеры в мантиях

2. Строители схем и не только

3. Правоохранители вне закона

4. Таможня

5. Агрокоррупция

6. Налоги

7. Энергосхемы

8. Красть у государства не стыдно

9. Госзакупки

10. Инфраструктура





Три года назад редакция Liga.net создала проект "Схемы против независимости". Мы описали в нем 26 самых распространенных и вредоносных коррупционных схем, которые "работали" в Украине за 26 лет независимости.



За три года в стране изменилось многое: у нас новый президент, парламент и правительство, новые и старые-новые чиновники.



А что же схемы? Есть ли здесь изменения? Мы попытались ответить на этот вопрос.



С помощью ведущих экономистов страны мы определили топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины, а отраслевые эксперты и бизнесмены помогли нам выяснить самые "денежные" схемы в каждой из отраслей. Опрос проводился на правах анонимности.



Спойлер – изменения есть. Но на месте старых историй часто появляются новые.

Суды: коррупционеры в мантиях









Ущерб: недоверие к судам и отсутствие справедливости. Бесценно

Фото: facebook.com/OACK

Суды, судебная система - стабильно удерживают первенство в соцопросах, что мешает привлечению инвестиций и работе бизнеса.

Спустя пять лет "решительных реформ" экс-президента Петра Порошенко и год "решительных обещаний" Владимира Зеленского, уровень доверия украинцев к судебной системе стабильно низкий. По состоянию на начало 2019 года, согласно данным Центра Разумкова, несмотря на проведение судебной реформы, судам доверяли только 11,8% украинцев, а в январе 2020-го – 13,2%.



Это неудивительно: покупка-продажа нужных решений – частая практика в украинском правосудии.



Показательные примеры можно найти по всей судебной вертикали. Но чаще всего в последние годы в этой связи упоминали Окружной административный суд Киева, который раз за разом озвучивал, мягко говоря, спорные решения.



В июле текущего года НАБУ объявило подозрение 7 чиновникам этого учреждения. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата государственной власти. 11 августа НАБУ объявило в розыск председателя суда Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых.



Вовк возглавляет ОАСК Более десяти лет. Судьи ОАСК при нем приняли целый ряд резонансных решений, в частности, о разблокировании Майдана в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов Евромайдана. Среди недавних решений ОАСК – победа экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который добился восстановления в должности, а также отстранение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.



В апреле 2019 – как раз между первым и вторым турами президентских выборов в Украине – ОАСК признал незаконной национализацию ПриватБанка. Сразу после этого экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили еще несколько позитивных решений в свою пользу: уже в Печерском и Хозяйственном судах Киева. Остановить победное шествие бизнесменов в войне за Приват помог только так называемый "антиколомойский закон", который запретил судам отменять решения государственных органов задним числом.



Еще одна иллюстрация возможной коррупции, связанная с ПриватБанком – большой пласт дел семьи Суркисов, которые судятся с государством за депозиты, конфискованные во время национализации. Фирменная "фишка" Суркисов в этих процессах – так называемый "веер". Это известная среди юристов схема обхода автоматической системы распределения исков между судьями: истец подает несколько одинаковых заявлений, а потом отзывает все, кроме единственного – того, которое выпало на нужного судью.



Адвокаты Суркисов делали так, когда за депозиты в ПриватБанке судился принадлежащий им А-Банк, когда свой иск лично подавали братья-бизнесмены, их отец, жены и дети, когда их офшорные компании пытались взыскать с Привата $350 млн. Относительно последнего дела ПриватБанк даже обратился в НАБУ относительно злоупотребления судьей своих полномочий.



Пример ОАСК – не единственный.



Громкое дело против бизнесмена Олега Бахматюка о выводе денег из его банков (сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года) было закрыто 20 июля с помощью судьи Печерского райсуда Киева. Но спустя неделю, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда по представлению НАБУ отменила решение Печерского суда столицы.



Еще одно знаковое разбирательство – отзыв лицензии у авиаперевозчика Sky Up летом прошлого года. Такое решение принял Барышевский районный суд по иску клиентки авиакомпаниия Оксаны Пасенко. Правда, позже истица заявила, что никакого иска об аннулировании лицензии Sky Up не подавала.



Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян, намекал, что иск мог быть подан в интересах Игоря Коломойского, совладельца МАУ.



Судья, рассматривавшая это дело, подала заявление об отставке после того, как Госбюро расследований открыло дело против нее. Но позже отозвала свое заявление. В итоге служительницу Фемиды все же уволили.

Строительство: схем и не только







Ущерб: 10 млрд грн

Фото: depositphotos.com

Строительство – одна из самых денежных сфер в Украине. Только в прошлом году в Украине возвели объектов на 177 млрд грн ($6,5 млрд).



Сам процесс нельзя назвать простым. А там где есть сложности, всегда найдутся "специалисты", которые помогают их решить. Откаты, взятки, "правильные" юристы, которых рекомендуют нанимать, чтобы провести документы через Государственную архитектурно-строительную инспекцию (далее – ГАСИ) – реальность для большинства застройщиков.



Одна только ГАСИ "зарабатывает" на застройщиках до 10 млрд грн (около $365 млн) в год, рассказывает LIGA.net Елена Шуляк, экс-куратор направления "Строительство" в экспертной организации BRDO, замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти и градостроительства.



"Объем строительства растет (в 2019 году объемы строительства выросли на 20%, следует из данных Гостата. – Прим. Ред.), а за ним растет и коррупционный поток", – отмечает Шуляк.