Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Оркада мне казалась стремной еще в 2015-16 годах, я ее обходил стороной и всем советовал.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости: 1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
rjkz написав: Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus - многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие"
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus - многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие"
По-моему НБУ имеет право откатить все крупные сделки по выводу активов за последние 12 месяцев до признания банка неплатежеспособным.
rjkz написав: Есть виденье как будут завершаться незаконченные объекты?
Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Да, я полностью разделяю Ваше мнение спросил из-за того, что интересует чем это может закончится. Я всячески отговаривал их от "инвестиции" в бетон во-первых, от Оркады и Укрбуда (по моему на тот момент мнению, Укрбуд - это афера чистой воды и я это не предполагал, а знал, а Аркада замахнулась,по моему мнению на объемы, которые не могла осилить. Такое бывает, когда на каком-то уровне бизнес себя хорошо чувствует, а если замахнется на бОльшее, то рухнет), во-вторых и от Патриотики в любом случае. Сделали как сделали. Это не для собственного проживания, под аренду. Тема тоже сдувается, поэтому не советовал вообще в это лезть. При этом хочу заметить, что "вчитываться в писульки" в Украине не имеет ни малейшего смысла. Ну подписали они не писульку, а идеальный договор. Ну и застройщик банкрот - что дальше? И я прошел через такую ситуацию. Выход - не инвестировать в первичку. Покупать на вторичке - тоже могут кинуть. Арендовать - и тут не все просто. Не жизнь, а танцы на минном поле.
antey1969 написав:Пока не вмешается государство - никак
Я, например, против, чтобы проблемы лохов решались за счет налогоплательщиков. Есть категории людей, которым действительно нужно помогать, это пенсионеры и нетрудоспособные граждане. ЫнвестОрЫ, пускай внимательно читают писульки, за которые платили реальные деньги. Никто, ничего, никому не должен.
Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова
+1 Выплаты по ФГВФЛ - тому отличная иллюстрация, а также закачка рефинанса в банки-пылесосы, что обвалило курс и мы все вместе оплатили "праздник жизни" "нелохам" влезшим под 25-30+% в овнобанки.
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus - многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие"
Справедливости ради, хочу заметить, что данная мадам была в доле с погорелицей говнторевойи и топила за первооочередное право получения валюты дочками росбанков по позавчерашнему курсу когда он галопировал во всю. При курсе 12,6-13 нельзя было купить ни в одном украинском банке баксы. Тупо не было. В дочках российских - велкам. В пределах лимита, да. Но есть. И не как в Ощаде, когда перекупы выкупают каруселью за час все что привезли, а целый день. И на следующий день. Вот я как раз и покупал. "Кто купит по 12,5 - будет жалеть" (с) .Я пожалел... что мало купил. Это мне еще повезло, что после нескольких дней закупов в росбанке после очередей, я пошел к припаркованной на Б.Житомирской машине и зашел в подвале в обычный обменник, где судя по всему не знали, что творится снаружи. Курс был на 5 копеек выше чем в росбанке. "-Доллары есть? -...нннет. (Тень сомнения?) -Совсем нет? -Ну...двадцатками...да они потертые. -Сколько есть? _Сколько Вам надо? -ХХХХ. -Есть, но их у Вас никто не возьмет. -Давайте! " Ни паспорт не спросили ни про ограничение в 200 (пардон, 174 кажется) бакса там или не знали или не хотели знать. Наверное меня за лоха и приняли, что не красивые новенькие сотни купил, а потертые 20-ки (очевидно им кто-то из США их занес - это самая распространенная купюра к выдаче в американских кэшмашинах и обычно такие потертые что противно в руки брать). Что дальше с курсом было - все помнят.
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Рожкова была бы формально права и если бы ввела временную администрацию в Оркаду месяц назад, сохранив офис стоимостью 0,5 млрд грн на балансе банка. У нее в арсенале базука лежит, но она ей не пользуется (ты ведь понял, о чем я - читал, надеюсь, текст закона, за который так топил?)...
По договорняку вывели все ценное. Как обычно - приватизация прибылей, национализация убытков...
Так что вопрос, который поднял reus - многогранный. Государственное вмешательство - это не только трюк с "решением" проблем бюджетными/эмиссионными деньгами. Это еще и система, которая не позволяет жуликам жульничать, а если таки случился промах, заставляет жуликов вернуть украденное. Вот такое государственное вмешательство обязательно должно быть, и тогда не придется инфляционный налог на общество вешать! Но только по факту так не работает, потому что ответ кроется в слове "соучастие"
По-моему НБУ имеет право откатить все крупные сделки по выводу активов за последние 12 месяцев до признания банка неплатежеспособным.
И чей-то это не было сделано когда банки активы выводили перед банкопадом? Уж не потому-ли что говнтариха с рожковой и их шефом в доле были.
СПЕЦПРОЕКТ Схемы против Независимости Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины, которые тянут страну вниз
Коллаж: Дмитрий Шелестинский 1. Суды: коррупционеры в мантиях 2. Строители схем и не только 3. Правоохранители вне закона 4. Таможня 5. Агрокоррупция 6. Налоги 7. Энергосхемы 8. Красть у государства не стыдно 9. Госзакупки 10. Инфраструктура
Три года назад редакция Liga.net создала проект "Схемы против независимости". Мы описали в нем 26 самых распространенных и вредоносных коррупционных схем, которые "работали" в Украине за 26 лет независимости.
За три года в стране изменилось многое: у нас новый президент, парламент и правительство, новые и старые-новые чиновники.
А что же схемы? Есть ли здесь изменения? Мы попытались ответить на этот вопрос.
С помощью ведущих экономистов страны мы определили топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины, а отраслевые эксперты и бизнесмены помогли нам выяснить самые "денежные" схемы в каждой из отраслей. Опрос проводился на правах анонимности.
Спойлер – изменения есть. Но на месте старых историй часто появляются новые. Суды: коррупционеры в мантиях
Ущерб: недоверие к судам и отсутствие справедливости. Бесценно Фото: facebook.com/OACK Суды, судебная система - стабильно удерживают первенство в соцопросах, что мешает привлечению инвестиций и работе бизнеса. Спустя пять лет "решительных реформ" экс-президента Петра Порошенко и год "решительных обещаний" Владимира Зеленского, уровень доверия украинцев к судебной системе стабильно низкий. По состоянию на начало 2019 года, согласно данным Центра Разумкова, несмотря на проведение судебной реформы, судам доверяли только 11,8% украинцев, а в январе 2020-го – 13,2%.
Это неудивительно: покупка-продажа нужных решений – частая практика в украинском правосудии.
Показательные примеры можно найти по всей судебной вертикали. Но чаще всего в последние годы в этой связи упоминали Окружной административный суд Киева, который раз за разом озвучивал, мягко говоря, спорные решения.
В июле текущего года НАБУ объявило подозрение 7 чиновникам этого учреждения. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата государственной власти. 11 августа НАБУ объявило в розыск председателя суда Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых.
Вовк возглавляет ОАСК Более десяти лет. Судьи ОАСК при нем приняли целый ряд резонансных решений, в частности, о разблокировании Майдана в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов Евромайдана. Среди недавних решений ОАСК – победа экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который добился восстановления в должности, а также отстранение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
В апреле 2019 – как раз между первым и вторым турами президентских выборов в Украине – ОАСК признал незаконной национализацию ПриватБанка. Сразу после этого экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили еще несколько позитивных решений в свою пользу: уже в Печерском и Хозяйственном судах Киева. Остановить победное шествие бизнесменов в войне за Приват помог только так называемый "антиколомойский закон", который запретил судам отменять решения государственных органов задним числом.
Еще одна иллюстрация возможной коррупции, связанная с ПриватБанком – большой пласт дел семьи Суркисов, которые судятся с государством за депозиты, конфискованные во время национализации. Фирменная "фишка" Суркисов в этих процессах – так называемый "веер". Это известная среди юристов схема обхода автоматической системы распределения исков между судьями: истец подает несколько одинаковых заявлений, а потом отзывает все, кроме единственного – того, которое выпало на нужного судью.
Адвокаты Суркисов делали так, когда за депозиты в ПриватБанке судился принадлежащий им А-Банк, когда свой иск лично подавали братья-бизнесмены, их отец, жены и дети, когда их офшорные компании пытались взыскать с Привата $350 млн. Относительно последнего дела ПриватБанк даже обратился в НАБУ относительно злоупотребления судьей своих полномочий.
Пример ОАСК – не единственный.
Громкое дело против бизнесмена Олега Бахматюка о выводе денег из его банков (сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года) было закрыто 20 июля с помощью судьи Печерского райсуда Киева. Но спустя неделю, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда по представлению НАБУ отменила решение Печерского суда столицы.
Еще одно знаковое разбирательство – отзыв лицензии у авиаперевозчика Sky Up летом прошлого года. Такое решение принял Барышевский районный суд по иску клиентки авиакомпаниия Оксаны Пасенко. Правда, позже истица заявила, что никакого иска об аннулировании лицензии Sky Up не подавала.
Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян, намекал, что иск мог быть подан в интересах Игоря Коломойского, совладельца МАУ.
Судья, рассматривавшая это дело, подала заявление об отставке после того, как Госбюро расследований открыло дело против нее. Но позже отозвала свое заявление. В итоге служительницу Фемиды все же уволили. Строительство: схем и не только
Ущерб: 10 млрд грн Фото: depositphotos.com Строительство – одна из самых денежных сфер в Украине. Только в прошлом году в Украине возвели объектов на 177 млрд грн ($6,5 млрд).
Сам процесс нельзя назвать простым. А там где есть сложности, всегда найдутся "специалисты", которые помогают их решить. Откаты, взятки, "правильные" юристы, которых рекомендуют нанимать, чтобы провести документы через Государственную архитектурно-строительную инспекцию (далее – ГАСИ) – реальность для большинства застройщиков.
Одна только ГАСИ "зарабатывает" на застройщиках до 10 млрд грн (около $365 млн) в год, рассказывает LIGA.net Елена Шуляк, экс-куратор направления "Строительство" в экспертной организации BRDO, замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти и градостроительства.
"Объем строительства растет (в 2019 году объемы строительства выросли на 20%, следует из данных Гостата. – Прим. Ред.), а за ним растет и коррупционный поток", – отмечает Шуляк.
rjkz написав:Ни паспорт не спросили ни про ограничение в 200 (пардон, 174 кажется) бакса там или не знали или не хотели знать. Наверное меня за лоха и приняли, что не красивые новенькие сотни купил, а потертые 20-ки (очевидно им кто-то из США их занес - это самая распространенная купюра к выдаче в американских кэшмашинах и обычно такие потертые что противно в руки брать)