Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
і камєнт:
Цікаво, що на депозитах можна більше було наколядувати за тих десять років.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/477123/v-ukrayini-za-10-rokiv-tsiny-u-gryvni-na-zhytlo-zrosly-vdvichi
Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
і камєнт:
Цікаво, що на депозитах можна більше було наколядувати за тих десять років.
https://fi202x.blogspot.com/
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