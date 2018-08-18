Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
і камєнт:
Цікаво, що на депозитах можна більше було наколядувати за тих десять років.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ua/news/-/477123/v-ukrayini-za-10-rokiv-tsiny-u-gryvni-na-zhytlo-zrosly-vdvichi
Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.
і камєнт:
Цікаво, що на депозитах можна більше було наколядувати за тих десять років.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:39
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:51
тут про інше, про те що писала Трайбека,
що з крахом основних забудовників через деякий час створиться "дефісита жилля",
тому модні МОПи і Мордори будуть дорожати,
тільки не зразу, а десь так з 2023 р.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
всё голое, давно
и неспокойно было еще раньше
Убийство президента «Аркады». Версия адвоката подозреваемого
и не забывайте, что панельки от Аркады строились очень медленно, это как маркер того, что дела не в порядке
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не настолько хорошо их знаю
По наблюдениям на Домике по Варшавскому плюс раздел был мертвый примерно до начала активных продаж второй очереди, которая по объемам была идентична первой очереди. Сейчас там активно пишет десятка два людей и оживились все ближе к сдаче первой очереди. Согласно луна в первых двух очередях 2300 квартир.
В чатиках телеги по плюсам живых и проверенных по фоткам договоров людей около 250 (часть добавлялись семьями, потому реально квартир меньше), хотя потенциально возможно намного больше исходя из количества квартир.
В целом есть куча фактов которые говорят что в Варшавских очень большой объем спекулятивных квартир, который скорее всего более 60% от всего объема.
Вон у меня коллега живет в 2 очереди и говорит что у них до сих пор пол дома не заселено. При том что дом начали заселять еще в 2018 году.
Еще летом эти самые спекулятивные квартиры по плюсам начинали активно продавать, количество предложений заметно возросло. Зачем и почему - неизвестно, сначала ж думали что будет новый старт, но старт В-2 по деньгам оказался не особо то и интересный, так что хз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:34
В т. ч. поэтому Украина оч. медленно развивается экономически. Надеюсь, что при нашей жизни наведут порядок в этой отрасли. Нужна лишь политическая воля власти.
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