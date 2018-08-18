Додано: Сер 26 сер, 2020 10:32

drevlyanin написав: Размышления вслух по Варшавскому 2: несмотря на фотки очередей на старте продаж, форум комплекса на Домике совсем мёртвый, нет радостных постов от новоиспечённых инвесторов и сегодня на телефон пришла их реклама, хотя этот номер

я у Столицы не светил, да и вообще последний раз был в их ОП когда строился Квартет.

Застройщики сливают друг другу базы клиентов?

Что по этому поводу скажет Сантехник, как знаток их кухни? Размышления вслух по Варшавскому 2: несмотря на фотки очередей на старте продаж, форум комплекса на Домике совсем мёртвый, нет радостных постов от новоиспечённых инвесторов и сегодня на телефон пришла их реклама, хотя этот номеря у Столицы не светил, да и вообще последний раз был в их ОП когда строился Квартет.Застройщики сливают друг другу базы клиентов?Что по этому поводу скажет Сантехник, как знаток их кухни?

Я не настолько хорошо их знаюПо наблюдениям на Домике по Варшавскому плюс раздел был мертвый примерно до начала активных продаж второй очереди, которая по объемам была идентична первой очереди. Сейчас там активно пишет десятка два людей и оживились все ближе к сдаче первой очереди. Согласно луна в первых двух очередях 2300 квартир.В чатиках телеги по плюсам живых и проверенных по фоткам договоров людей около 250 (часть добавлялись семьями, потому реально квартир меньше), хотя потенциально возможно намного больше исходя из количества квартир.В целом есть куча фактов которые говорят что в Варшавских очень большой объем спекулятивных квартир, который скорее всего более 60% от всего объема.Вон у меня коллега живет в 2 очереди и говорит что у них до сих пор пол дома не заселено. При том что дом начали заселять еще в 2018 году.Еще летом эти самые спекулятивные квартиры по плюсам начинали активно продавать, количество предложений заметно возросло. Зачем и почему - неизвестно, сначала ж думали что будет новый старт, но старт В-2 по деньгам оказался не особо то и интересный, так что хз.