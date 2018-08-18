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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5122512351245125

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/477123/v-ukrayini-za-10-rokiv-tsiny-u-gryvni-na-zhytlo-zrosly-vdvichi

Ціни на квадратний метр нерухомості за 10 років зросли з 9,8 тис. грн до 20 тис. грн.

і камєнт:

  summacut написав:Цены в гривне выросли в 2 раза, а доляр в 3,5. Мои поздравления бетонным лохам, ой, простите, инвесторам :)


Цікаво, що на депозитах можна більше було наколядувати за тих десять років.

  Investor_K написав:Если депозиты в гривне пусть даже под 15% то за 10 лет - в 4 раза
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:39

  Вкладчик1234 написав:Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"

С другой стороны - буит.тока.даражать

Там и гарантировать давно нечего
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:51

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"

С другой стороны - буит.тока.даражать

Там и гарантировать давно нечего

тут про інше, про те що писала Трайбека,
що з крахом основних забудовників через деякий час створиться "дефісита жилля",
тому модні МОПи і Мордори будуть дорожати,
тільки не зразу, а десь так з 2023 р.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.


всё голое, давно
ГПУ расследует злоупотребления в банке Аркада на 330 млн грн .....
"Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС "Эврика"(по программе ООО "Аркада-Строительство") на счет ФФС "Патриотика" (по программе застройщика ООО "Будеволюція") с целью их дальнейшего присвоения ", - говорится в материалах дела.

По правилам ФФС, эти средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей.

https://finance.liga.net/bank/novosti/g ... 30-mln-grn

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82734932

и неспокойно было еще раньше
Убийство президента «Аркады». Версия адвоката подозреваемого https://glavcom.ua/publications/331301- ... emogo.html

и не забывайте, что панельки от Аркады строились очень медленно, это как маркер того, что дела не в порядке
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Размышления вслух по Варшавскому 2: несмотря на фотки очередей на старте продаж, форум комплекса на Домике совсем мёртвый, нет радостных постов от новоиспечённых инвесторов и сегодня на телефон пришла их реклама, хотя этот номер
я у Столицы не светил, да и вообще последний раз был в их ОП когда строился Квартет.
Застройщики сливают друг другу базы клиентов?
Что по этому поводу скажет Сантехник, как знаток их кухни?

Я не настолько хорошо их знаю :)
По наблюдениям на Домике по Варшавскому плюс раздел был мертвый примерно до начала активных продаж второй очереди, которая по объемам была идентична первой очереди. Сейчас там активно пишет десятка два людей и оживились все ближе к сдаче первой очереди. Согласно луна в первых двух очередях 2300 квартир.
В чатиках телеги по плюсам живых и проверенных по фоткам договоров людей около 250 (часть добавлялись семьями, потому реально квартир меньше), хотя потенциально возможно намного больше исходя из количества квартир.
В целом есть куча фактов которые говорят что в Варшавских очень большой объем спекулятивных квартир, который скорее всего более 60% от всего объема.
Вон у меня коллега живет в 2 очереди и говорит что у них до сих пор пол дома не заселено. При том что дом начали заселять еще в 2018 году.
Еще летом эти самые спекулятивные квартиры по плюсам начинали активно продавать, количество предложений заметно возросло. Зачем и почему - неизвестно, сначала ж думали что будет новый старт, но старт В-2 по деньгам оказался не особо то и интересный, так что хз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:34

  adeges написав:Не зависимо от наших пожеланий, за лохов заплатит каждый, кто платит налоги. Так было во всех подобных случаях у нас в стране. и будет снова, и снова, и снова

В т. ч. поэтому Украина оч. медленно развивается экономически. Надеюсь, что при нашей жизни наведут порядок в этой отрасли. Нужна лишь политическая воля власти.
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