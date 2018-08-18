Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Посмотрим, что скажет ФГВФО, а то может оказаться (как это часто бывает) - "а денег-то там и нет, всё выведено до вас"
С другой стороны - буит.тока.даражать
Там и гарантировать давно нечего
тут про інше, про те що писала Трайбека, що з крахом основних забудовників через деякий час створиться "дефісита жилля", тому модні МОПи і Мордори будуть дорожати, тільки не зразу, а десь так з 2023 р.
airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
всё голое, давно
ГПУ расследует злоупотребления в банке Аркада на 330 млн грн ..... "Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС "Эврика"(по программе ООО "Аркада-Строительство") на счет ФФС "Патриотика" (по программе застройщика ООО "Будеволюція") с целью их дальнейшего присвоения ", - говорится в материалах дела.
По правилам ФФС, эти средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей.
drevlyanin написав:Размышления вслух по Варшавскому 2: несмотря на фотки очередей на старте продаж, форум комплекса на Домике совсем мёртвый, нет радостных постов от новоиспечённых инвесторов и сегодня на телефон пришла их реклама, хотя этот номер я у Столицы не светил, да и вообще последний раз был в их ОП когда строился Квартет. Застройщики сливают друг другу базы клиентов? Что по этому поводу скажет Сантехник, как знаток их кухни?
Я не настолько хорошо их знаю По наблюдениям на Домике по Варшавскому плюс раздел был мертвый примерно до начала активных продаж второй очереди, которая по объемам была идентична первой очереди. Сейчас там активно пишет десятка два людей и оживились все ближе к сдаче первой очереди. Согласно луна в первых двух очередях 2300 квартир. В чатиках телеги по плюсам живых и проверенных по фоткам договоров людей около 250 (часть добавлялись семьями, потому реально квартир меньше), хотя потенциально возможно намного больше исходя из количества квартир. В целом есть куча фактов которые говорят что в Варшавских очень большой объем спекулятивных квартир, который скорее всего более 60% от всего объема. Вон у меня коллега живет в 2 очереди и говорит что у них до сих пор пол дома не заселено. При том что дом начали заселять еще в 2018 году. Еще летом эти самые спекулятивные квартиры по плюсам начинали активно продавать, количество предложений заметно возросло. Зачем и почему - неизвестно, сначала ж думали что будет новый старт, но старт В-2 по деньгам оказался не особо то и интересный, так что хз.
rjkz написав:Да, я полностью разделяю Ваше мнение спросил из-за того, что интересует чем это может закончится. Я всячески отговаривал их от "инвестиции" в бетон во-первых, от Оркады и Укрбуда (по моему на тот момент мнению, Укрбуд - это афера чистой воды и я это не предполагал, а знал, а Аркада замахнулась,по моему мнению на объемы, которые не могла осилить. Такое бывает, когда на каком-то уровне бизнес себя хорошо чувствует, а если замахнется на бОльшее, то рухнет), во-вторых и от Патриотики в любом случае. Сделали как сделали. Это не для собственного проживания, под аренду. Тема тоже сдувается, поэтому не советовал вообще в это лезть. При этом хочу заметить, что "вчитываться в писульки" в Украине не имеет ни малейшего смысла. Ну подписали они не писульку, а идеальный договор. Ну и застройщик банкрот - что дальше? И я прошел через такую ситуацию. Выход - не инвестировать в первичку. Покупать на вторичке - тоже могут кинуть. Арендовать - и тут не все просто. Не жизнь, а танцы на минном поле.
Вторичка, это риск, первичка, это рулетка. Для меня нет никакой разницы, что лох проиграл в казино, что занес денег застройщику. Минимальные риски, это покупка (оформление права собственности) у застройщика после сдачи дома в эксплуатацию. Навести в строительной отрасли порядок просто, запретить продавать физлицам до введения дома в эксплуатацию. Да, это дороже, но зато не потрошат бюджет.
rjkz написав:Да, я полностью разделяю Ваше мнение спросил из-за того, что интересует чем это может закончится. Я всячески отговаривал их от "инвестиции" в бетон во-первых, от Оркады и Укрбуда (по моему на тот момент мнению, Укрбуд - это афера чистой воды и я это не предполагал, а знал, а Аркада замахнулась,по моему мнению на объемы, которые не могла осилить. Такое бывает, когда на каком-то уровне бизнес себя хорошо чувствует, а если замахнется на бОльшее, то рухнет), во-вторых и от Патриотики в любом случае. Сделали как сделали. Это не для собственного проживания, под аренду. Тема тоже сдувается, поэтому не советовал вообще в это лезть. При этом хочу заметить, что "вчитываться в писульки" в Украине не имеет ни малейшего смысла. Ну подписали они не писульку, а идеальный договор. Ну и застройщик банкрот - что дальше? И я прошел через такую ситуацию. Выход - не инвестировать в первичку. Покупать на вторичке - тоже могут кинуть. Арендовать - и тут не все просто. Не жизнь, а танцы на минном поле.
Вторичка, это риск, первичка, это рулетка. Для меня нет никакой разницы, что лох проиграл в казино, что занес денег застройщику. Минимальные риски, это покупка (оформление права собственности) у застройщика после сдачи дома в эксплуатацию. Навести в строительной отрасли порядок просто, запретить продавать физлицам до введения дома в эксплуатацию. Да, это дороже, но зато не потрошат бюджет.