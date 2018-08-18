rjkz написав:

Да, я полностью разделяю Ваше мнение спросил из-за того, что интересует чем это может закончится.Я всячески отговаривал их от "инвестиции" в бетон во-первых, от Оркады и Укрбуда (по моему на тот момент мнению, Укрбуд - это афера чистой воды и я это не предполагал, а знал, а Аркада замахнулась,по моему мнению на объемы, которые не могла осилить. Такое бывает, когда на каком-то уровне бизнес себя хорошо чувствует, а если замахнется на бОльшее, то рухнет), во-вторых и от Патриотики в любом случае. Сделали как сделали. Это не для собственного проживания, под аренду. Тема тоже сдувается, поэтому не советовал вообще в это лезть.При этом хочу заметить, что "вчитываться в писульки" в Украине не имеет ни малейшего смысла. Ну подписали они не писульку, а идеальный договор. Ну и застройщик банкрот - что дальше? И я прошел через такую ситуацию. Выход - не инвестировать в первичку. Покупать на вторичке - тоже могут кинуть. Арендовать - и тут не все просто.Не жизнь, а танцы на минном поле.