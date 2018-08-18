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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:23
airmax78 написав: reus написав:
Вторичка, это риск, первичка, это рулетка.
Для меня нет никакой разницы, что лох проиграл в казино, что занес денег застройщику.
Минимальные риски, это покупка (оформление права собственности) у застройщика после сдачи дома в эксплуатацию.
Навести в строительной отрасли порядок просто, запретить продавать физлицам до введения дома в эксплуатацию. Да, это дороже, но зато потом не потрошат бюджет.
Есть и другие способы обезопасить "инвесторов", но все они, без исключения, приведут к удорожанию недвиги (часто - существенному). А тема ветки: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?!"
але тоді залишаться без роботи перекупи і "два кошелька",
а ті, хто беруть готове, здорожчення не відчують.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:45
airmax78 написав:
Ну и что вам до сих пор не ясно? Что не дает покоя?
Причина роста остатка товаров и готовой продукции. Не покупают?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:52
investorkiev написав: airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Оркада мне казалась стремной еще в 2015-16
годах, я ее обходил стороной и всем советовал.
знали би прикуп - жили би в Сочі, хто вклався в зазначених роках, той шикарний профіт підняв на Аркаді, Влад може розказати на конкретних кейсах, які %
... а на рахунок ваших порад всім, якщо ви дійсно маєте крупний актив в Крушах, то могли розпродати його на хаях, і зайти із дисконтом -50% в третю чергу Евріки, потім би тут мудрували про угоду століття
а після рішення із добудовою КМБ, поїзд уже пішов ...
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:58
rjkz написав: Прохожий написав:
Аркада фсё(
интересно КГС возьмет Эврику?
"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.
Заранее благодарен.
КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:00
пани інвестори-експерти, КМБ уже давненько перестав будувати панельні будинки, вангуємо по яким цінам буде розпродавати залишки м2 в ЖК Аркади (враховуючи, що переважно там панелі, та ще й з ремонтом)?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:17
airmax78 написав:
А тема ветки: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?!"
Так тема ветки не актуальна
Продажи идут, поэтому цены реальные.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:22
TylerTruman_ написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.
Оркада мне казалась стремной еще в 2015-16
годах, я ее обходил стороной и всем советовал.
знали би прикуп - жили би в Сочі, хто вклався в зазначених роках, той шикарний профіт підняв на Аркаді, Влад може розказати на конкретних кейсах, які %
... а на рахунок ваших порад всім, якщо ви дійсно маєте крупний актив в Крушах, то могли розпродати його на хаях, і зайти із дисконтом -50% в третю чергу Евріки, потім би тут мудрували про угоду століття
а після рішення із добудовою КМБ, поїзд уже пішов ...
Наскільки пригадую, Влад отримав тільки один об"єкт готовий, решта на морозі.
Як і історії Влада про вдалу інвестицію.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:35
flyman написав:
Наскільки пригадую, Влад отримав тільки один об"єкт готовий, решта на морозі.
...
Согласно легенде, как бы да.
Но слишком уж он на расслабоне для влетевшего на пол-котлеты.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:46
airmax78 написав:
По-моему НБУ имеет право откатить все крупные сделки по выводу активов за последние 12 месяцев до признания банка неплатежеспособным.
Тогда бы Бенциона вжарили не понарошку, а в реале. Поэтому право, может, у них и есть (повторюсь про базуку в арсенале), но пользуются они им только для стрижки вкладчиков, а не банкстеров
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:56
Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете.
Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.
Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 26 сер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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