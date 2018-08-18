Додано: Сер 26 сер, 2020 13:30

Открыто дело о девяти млрд на стройки банка Аркада."Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с Аркадой, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - заявил Данилов.Коменты читайте...Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10Менеджеры Киевгорстроя сами для себя придерживают наиболее выгодные варианты квартир, даже не скрывая этого. Квартира находится в продаже в течении трёх рабочих дней, но купить её нельзя и каждый день, из двух рабочих дней, начинается с того, что в отделе продаж Киевгорстроя тебе отвечают =приезжайте и оформляете заявку=, едишь в отдел продаж и тут тебе звонят, что квартира уже не продаётся но может быть её не купят перезвоните в другой день, перезваниваешь на следующий день и повторяется тоже самое с такой же последовательностью,Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10утром квартира продаётся, едишь в отдел продаж и тебе опять по дороге звонят, что квартира опять не продаётся.Нарушаются все правила продажи квартир, то есть; заявка, через один рабочий день заключение договора через пять дней оплата. Это больше похоже на работу организаций в бандитские 90-е чем на работу европейской компании.Вот кто и покупает на старте, а потом кричат... что нет квартир из-за очередей инвесторов.Если бы так продажи хорошо шли, зачем загаживать всё информационное пространство рекламой.