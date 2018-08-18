Бил лі мальчік-то, а можєт мальчіка то і нє било? (с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:56
Бил лі мальчік-то, а можєт мальчіка то і нє било? (с)
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:59
Як пройшов фікс лося?
Було перепродано, чи як? Деталі важливі.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:01
тут,вижу,главное ,шо у соседа корова здохла)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:09
тут главне, як в танку...
а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде...
а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.
Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.
в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тема подвала раскрыта.Вот оно чё).
Я только Влада подбадривал.Он оптимист
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:16
То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.
от щас думаю чи ще брать одну кавалірку і укріплять оточєнніє...
в такій тяжкій обстанівці, УкрБуд пал, Аркада пала, Фундамент теж, КМБ ушол в партізани... кругом врагі і коронавірус, але три правила Трібєкі, нє не так, а
ТРИ
ПРАВИЛА
ТРИБЕКИ
дають світло в кінці тунеля і неопісуєму надєжду.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Виталик перед выборами озаботился проблемами Аркады (которую сам же и подтолкнул к пропасти) и распорядился КГС провести аудит ее строек с целью предложить инвесторам варианты.
С УкрБудом все было понятно. Мыкытась на выход - менеджмент готов к сотрудничеству.
С Аркадой все не так просто. Стройки все еще под Паливодой, банк Аркада всего лишь управлял за 2% деньгами инвесторов. Интрига, как туда будет входить КГС, если Паливода упрется?
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:21
тертые 20-ки?
Во всем мире это нормальные деньги. Часть потратил в тех-же Штатах, откуда они и начали свой путь.
Вообще, заметил такую особенность. Во времена большой волатильности грн/бакс в одном и том-же обменнике у вас возьмут баксы в любом состоянии когда валится гривна и не возьмут из-за малейшей отметки или легкой потертости, когда гривна укрепляется.
Как-то, во время одной из первых поездок в НЙ, знакомая из бумажника доставала 20-ку, чтобы расплатиться в маленьком магазинчике и она разорвалась практически пополам (зацепилась за что-то, да и ветхая была). Купюру приняли не моргнув глазом и дали сдачу.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:28
Совершенно-верно, был момент, когда Аркада практически остановила стройки - распроданные дома останавливались, зато начинались новые, чтобы открыть продажи. И только потом как-то вяло пытались достроить то, что денег уже не принесет.
После завал президента, ситуация на время выровнялась. Очевидно, методы 90-х никуда не ушли. Хотя и хватило этого не надолго.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Открыто дело о девяти млрд на стройки банка Аркада.
"Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с Аркадой, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - заявил Данилов.
Коменты читайте...
Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10
Менеджеры Киевгорстроя сами для себя придерживают наиболее выгодные варианты квартир, даже не скрывая этого. Квартира находится в продаже в течении трёх рабочих дней, но купить её нельзя и каждый день, из двух рабочих дней, начинается с того, что в отделе продаж Киевгорстроя тебе отвечают =приезжайте и оформляете заявку=, едишь в отдел продаж и тут тебе звонят, что квартира уже не продаётся но может быть её не купят перезвоните в другой день, перезваниваешь на следующий день и повторяется тоже самое с такой же последовательностью,
Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10
утром квартира продаётся, едишь в отдел продаж и тебе опять по дороге звонят, что квартира опять не продаётся.Нарушаются все правила продажи квартир, то есть; заявка, через один рабочий день заключение договора через пять дней оплата. Это больше похоже на работу организаций в бандитские 90-е чем на работу европейской компании.
Вот кто и покупает на старте, а потом кричат... что нет квартир из-за очередей инвесторов.
Если бы так продажи хорошо шли, зачем загаживать всё информационное пространство рекламой.
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