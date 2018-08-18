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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5125512651275128>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:56

  antey1969 написав:
  flyman написав:Наскільки пригадую, Влад отримав тільки один об"єкт готовий, решта на морозі.
...

Согласно легенде, как бы да.
Но слишком уж он на расслабоне для влетевшего на пол-котлеты.

Бил лі мальчік-то, а можєт мальчіка то і нє било? (с)
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:59

  Vlad442 написав:Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете.
Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.

Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.

Як пройшов фікс лося?
Було перепродано, чи як? Деталі важливі.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:01

  Vlad442 написав:Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете.
Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.

Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.
тут,вижу,главное ,шо у соседа корова здохла)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:09

  Мизантрóп написав:
  Vlad442 написав:Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете.
Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.

Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.
тут,вижу,главное ,шо у соседа корова здохла)

тут главне, як в танку...
а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде...
а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.

Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.

в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тема подвала раскрыта.Вот оно чё).
Я только Влада подбадривал.Он оптимист
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:16

  Мизантрóп написав:Тема подвала раскрыта.Вот оно чё).
Я только Влада подбадривал.Он оптимист

То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

от щас думаю чи ще брать одну кавалірку і укріплять оточєнніє...
в такій тяжкій обстанівці, УкрБуд пал, Аркада пала, Фундамент теж, КМБ ушол в партізани... кругом врагі і коронавірус, але три правила Трібєкі, нє не так, а

ТРИ
ПРАВИЛА
ТРИБЕКИ

дають світло в кінці тунеля і неопісуєму надєжду.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Виталик перед выборами озаботился проблемами Аркады (которую сам же и подтолкнул к пропасти) и распорядился КГС провести аудит ее строек с целью предложить инвесторам варианты.
С УкрБудом все было понятно. Мыкытась на выход - менеджмент готов к сотрудничеству.
С Аркадой все не так просто. Стройки все еще под Паливодой, банк Аркада всего лишь управлял за 2% деньгами инвесторов. Интрига, как туда будет входить КГС, если Паливода упрется?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:21

  Investor_K написав:
  rjkz написав:Ни паспорт не спросили ни про ограничение в 200 (пардон, 174 кажется) бакса там или не знали или не хотели знать. Наверное меня за лоха и приняли, что не красивые новенькие сотни купил, а потертые 20-ки (очевидно им кто-то из США их занес - это самая распространенная купюра к выдаче в американских кэшмашинах и обычно такие потертые что противно в руки брать)


И куда их пристроили?


тертые 20-ки?
Во всем мире это нормальные деньги. Часть потратил в тех-же Штатах, откуда они и начали свой путь.
Вообще, заметил такую особенность. Во времена большой волатильности грн/бакс в одном и том-же обменнике у вас возьмут баксы в любом состоянии когда валится гривна и не возьмут из-за малейшей отметки или легкой потертости, когда гривна укрепляется.
Как-то, во время одной из первых поездок в НЙ, знакомая из бумажника доставала 20-ку, чтобы расплатиться в маленьком магазинчике и она разорвалась практически пополам (зацепилась за что-то, да и ветхая была). Купюру приняли не моргнув глазом и дали сдачу.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:28

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Формально она права: средства ФФС не включаются в ликвидационную массу. Пусть Управитель берет и спокойно переводит счет ФФС в другой банк. Вопрос только в том, что счет он перевести сможет, а вот деньги, скорее всего, нет - корсчет и касса Оркады, вероятно, уже голые.


всё голое, давно
ГПУ расследует злоупотребления в банке Аркада на 330 млн грн .....
"Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС "Эврика"(по программе ООО "Аркада-Строительство") на счет ФФС "Патриотика" (по программе застройщика ООО "Будеволюція") с целью их дальнейшего присвоения ", - говорится в материалах дела.

По правилам ФФС, эти средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей.

https://finance.liga.net/bank/novosti/g ... 30-mln-grn

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82734932

и неспокойно было еще раньше
Убийство президента «Аркады». Версия адвоката подозреваемого https://glavcom.ua/publications/331301- ... emogo.html

и не забывайте, что панельки от Аркады строились очень медленно, это как маркер того, что дела не в порядке


Совершенно-верно, был момент, когда Аркада практически остановила стройки - распроданные дома останавливались, зато начинались новые, чтобы открыть продажи. И только потом как-то вяло пытались достроить то, что денег уже не принесет.
После завал президента, ситуация на время выровнялась. Очевидно, методы 90-х никуда не ушли. Хотя и хватило этого не надолго.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Открыто дело о девяти млрд на стройки банка Аркада.

"Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с Аркадой, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - заявил Данилов.

https://korrespondent.net/business/comp ... nka-arkada

Коменты читайте...

Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10
Менеджеры Киевгорстроя сами для себя придерживают наиболее выгодные варианты квартир, даже не скрывая этого. Квартира находится в продаже в течении трёх рабочих дней, но купить её нельзя и каждый день, из двух рабочих дней, начинается с того, что в отделе продаж Киевгорстроя тебе отвечают =приезжайте и оформляете заявку=, едишь в отдел продаж и тут тебе звонят, что квартира уже не продаётся но может быть её не купят перезвоните в другой день, перезваниваешь на следующий день и повторяется тоже самое с такой же последовательностью,

Vitaly Tanchik — 26.08.2020, 13:10
утром квартира продаётся, едишь в отдел продаж и тебе опять по дороге звонят, что квартира опять не продаётся.Нарушаются все правила продажи квартир, то есть; заявка, через один рабочий день заключение договора через пять дней оплата. Это больше похоже на работу организаций в бандитские 90-е чем на работу европейской компании.

Вот кто и покупает на старте, а потом кричат... что нет квартир из-за очередей инвесторов.
Если бы так продажи хорошо шли, зачем загаживать всё информационное пространство рекламой.
Чукча2
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