Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.
Заранее благодарен.
КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить. 80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом. Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние? Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.
Vlad442 написав:Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете. Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.
Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.
тут,вижу,главное ,шо у соседа корова здохла)
тут главне, як в танку... а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде... а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.
Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.
в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.
И чем оно поможет? У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново. Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка. В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.
Чукча2 написав:когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - заявил Данилов.
Так нет никаких обязательств у застройщика перед ЫнвЭсторамЫ. Никто никого не "посадит" Даже, если что-то и найдут. Мы же не северная Европа.https://chasdiy.org/news/transparency-i ... karta.html Transparency International опублікували індекс сприйняття корупції: яке місце посідає Україна (карта)
Востаннє редагувалось reus в Сер 26 сер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде... а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.
Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.
в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.
И чем оно поможет? У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново. Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка. В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.
Это всех "инвесторов" касается.
так ти не зайшов у об"єкт на 95% готовий, а він зупинився. тут трохи про інше в мене йшла мова.
Чим поможе? Ну заліз я в свою коробку, як це роблять мешканці об"єктів УКО, а далі по обставинам.
Мизантрóп написав:Тема подвала раскрыта.Вот оно чё). Я только Влада подбадривал.Он оптимист
То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.
от щас думаю чи ще брать одну кавалірку і укріплять оточєнніє... в такій тяжкій обстанівці, УкрБуд пал, Аркада пала, Фундамент теж, КМБ ушол в партізани... кругом врагі і коронавірус, але три правила Трібєкі, нє не так, а
ТРИ ПРАВИЛА ТРИБЕКИ
дають світло в кінці тунеля і неопісуєму надєжду.
"ТРИ...ПРАВИЛА...ТРИБЕКИ..." шептал Флай пересохшими губами, ползя от окопа с кавалирками навстречу громыхающему гусеницами кризису, сжимая последнюю связку грана...кхе, катлет.
flyman написав: а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде... а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.
Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.
в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.
И чем оно поможет? У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново. Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка. В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.
Это всех "инвесторов" касается.
так ти не зайшов у об"єкт на 95% готовий, а він зупинився. тут трохи про інше в мене йшла мова.
Чим поможе? Ну заліз я в свою коробку, як це роблять мешканці об"єктів УКО, а далі по обставинам.
Я на свой объект зашел, когда лили 4-й этаж второй очереди. И шо? Если застройщик - банкрот, то никто вас в "свою" коробку и не запустит. все активы и пассивы идут на погашение долгов в порядке очередности - ознакомтесь кто идет в первой очереди кто во второй, акто в 4-й (это Вы). До Вас просто дело не дойдет. А на руках ничего нет. И никто и ничто не поможет принудительной реализации собственности должника, а новым собственникам на Ваши инвестбумажки с высокой колокольни. ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.