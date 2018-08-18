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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5126512751285129>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:45

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:Аркада фсё(

интересно КГС возьмет Эврику?


"Аркада - фсе" - это дело давно понятное. Или Ваше "фсе" имеет дополнительные подробности? Если не в тягость - поделитесь. Знакомые имеют головняк в Синевире.

Заранее благодарен.

КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить.
80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом.
Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние?
Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:01

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  Vlad442 написав:Смотрю король полуподвалов решил посмаковать на чужом влете.
Я еще год назад писал, что зафиксировал убыток и благополучно забыл про проигрыш в этом казино. Еще когда вкладывался вопреки своим прогнозам, писал что это ставка, которая или удвоится (уж очень хороший объект был), или потеряется.

Я нигде не писал про количество квартир. На расслабоне потому что этот влетел перекрывается прибылью с одной двушки от котлована к готовому. Будем считать, что одну девушку я купил в полную цену. Катастрофа? Не думаю.
тут,вижу,главное ,шо у соседа корова здохла)

тут главне, як в танку...
а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде...
а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.

Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.

в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.


И чем оно поможет?
У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново.
Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка.
В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.

Это всех "инвесторов" касается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - заявил Данилов.

Так нет никаких обязательств у застройщика перед ЫнвЭсторамЫ.
Никто никого не "посадит" Даже, если что-то и найдут.
Мы же не северная Европа.https://chasdiy.org/news/transparency-i ... karta.html
Transparency International опублікували індекс сприйняття корупції: яке місце посідає Україна (карта)
Востаннє редагувалось reus в Сер 26 сер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:07

  rjkz написав:
  flyman написав:
а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде...
а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.

Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.

в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.


И чем оно поможет?
У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново.
Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка.
В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.

Это всех "инвесторов" касается.

так ти не зайшов у об"єкт на 95% готовий, а він зупинився.
тут трохи про інше в мене йшла мова.

Чим поможе? Ну заліз я в свою коробку, як це роблять мешканці об"єктів УКО, а далі по обставинам.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:07

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Тема подвала раскрыта.Вот оно чё).
Я только Влада подбадривал.Он оптимист

То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

от щас думаю чи ще брать одну кавалірку і укріплять оточєнніє...
в такій тяжкій обстанівці, УкрБуд пал, Аркада пала, Фундамент теж, КМБ ушол в партізани... кругом врагі і коронавірус, але три правила Трібєкі, нє не так, а

ТРИ
ПРАВИЛА
ТРИБЕКИ

дають світло в кінці тунеля і неопісуєму надєжду.


"ТРИ...ПРАВИЛА...ТРИБЕКИ..." шептал Флай пересохшими губами, ползя от окопа с кавалирками навстречу громыхающему гусеницами кризису, сжимая последнюю связку грана...кхе, катлет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:19

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:
а якщо серйозно, намагаюся брати так, щоб хоч би сам об"єкт був в реалі, тобто якщо беру квартиру на 3му поверсі, то з впевненістю, що вона буде...
а не так, що прова на воздух котлована є, а коробки нема.

Від вльота ніхто не застрахований, тому тут не єхидне злорадство, а якби не стати на граблі самому.

в 2014-2019 "прокатався" через Фонд, не хотілось би ще "прокататися" на недобудах.


И чем оно поможет?
У меня объект остановился в состоянии 95+% готовности и простоял 7 лет, пока новый застройщик не выкупил и не достроил. При этом, если-бы у меня не было на руках доков, то его ничего-бы не остановило продать все уже проданное заново.
Инвестиционный договор - это очень мягкая бумажка.
В случае банкротства, Вы со своим договором, становитесь кредитором с правом требования 4-й очереди. И это еще надо чтобы суд это признал. То есть, в таком случае у Вас на руках будет инвестиционный договор, решение суда, но денех до Вас не дойдет.

Это всех "инвесторов" касается.

так ти не зайшов у об"єкт на 95% готовий, а він зупинився.
тут трохи про інше в мене йшла мова.

Чим поможе? Ну заліз я в свою коробку, як це роблять мешканці об"єктів УКО, а далі по обставинам.


Я на свой объект зашел, когда лили 4-й этаж второй очереди. И шо?
Если застройщик - банкрот, то никто вас в "свою" коробку и не запустит. все активы и пассивы идут на погашение долгов в порядке очередности - ознакомтесь кто идет в первой очереди кто во второй, акто в 4-й (это Вы). До Вас просто дело не дойдет. А на руках ничего нет. И никто и ничто не поможет принудительной реализации собственности должника, а новым собственникам на Ваши инвестбумажки с высокой колокольни.
ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.

Это должен понять и осознать каждый ЫнвЭстор, а не ходить с плакатом и ныть, что кто-то виноват, что он остался без квартиры. Он должен четко понимать, что он ее и не покупал.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:37

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate

  reus написав:
  rjkz написав:ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.

Это должен понять и осознать каждый ЫнвЭстор, а не ходить с плакатом и ныть, что кто-то виноват, что он остался без квартиры. Он должен четко понимать, что он ее и не покупал.


Оставь надежду, всяк сюда входящий
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:43

  flyman написав:
  reus написав:
  rjkz написав:ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.

Это должен понять и осознать каждый ЫнвЭстор, а не ходить с плакатом и ныть, что кто-то виноват, что он остался без квартиры. Он должен четко понимать, что он ее и не покупал.

Оставь надежду, всяк сюда входящий


І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.

Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!

Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...
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