Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить. 80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом. Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние? Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.
рассрочники заплатят) но только аудит покажет всю картину
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Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада. Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада. Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов. «Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.
[/quote] Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться? Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества. https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/ Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО. Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.
А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС? Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...
Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?
Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада. Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада. Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов. «Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.
Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться? Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества. https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/ Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО. Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.
А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС? Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...
Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?[/quote] Сначала создається проблєма, а потім тим хто создав рішається. І перед виборами на білой кобилє, Вєталь в"єзжає в бюлєтєнь як вєлікійъ рєшатєль і меръ.