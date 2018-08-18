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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5126512751285129

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Подвал не задет?


Да, и такие видосики были...

Жители столицы жалуются на затопленные из-за ливня дома.
https://korrespondent.net/city/kiev/426 ... yvnia-doma
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:05

  rjkz написав:
  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить.
80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом.
Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние?
Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.

рассрочники заплатят)
но только аудит покажет всю картину
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:17

  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада.
Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада.
Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов.
«Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.
[/quote]
Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться?
Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества.
https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/
Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО.
Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.

А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС?
Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...

Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:19

  Serg-ik написав:
  flyman написав:То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...

Буча не Ірпінь, затопить там може при забитій хіба каналізації
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:24

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада.
Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада.
Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов.
«Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.

Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться?
Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества.
https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/
Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО.
Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.

А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС?
Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...

Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?[/quote]
Сначала создається проблєма, а потім тим хто создав рішається.
І перед виборами на білой кобилє, Вєталь в"єзжає в бюлєтєнь як вєлікійъ рєшатєль і меръ.
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