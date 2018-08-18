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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51275128512951305131>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Подвал не задет?


Да, и такие видосики были...

Жители столицы жалуются на затопленные из-за ливня дома.
https://korrespondent.net/city/kiev/426 ... yvnia-doma
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:05

  rjkz написав:
  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить.
80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом.
Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние?
Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.

рассрочники заплатят)
но только аудит покажет всю картину
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:17

  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада.
Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада.
Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов.
«Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.
[/quote]
Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться?
Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества.
https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/
Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО.
Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.

А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС?
Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...

Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:19

  Serg-ik написав:
  flyman написав:То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...

Буча не Ірпінь, затопить там може при забитій хіба каналізації
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:24

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить


Распорядился
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка Аркада.
Об этом Кличко заявил в ходе пресс-брифинга НБУ о ситуации в банке Аркада.
Киевгорстрой проведет аудит ЖК Аркады с целью завершения строительства этих объектов.
«Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах. Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом», — отметил мэр Кличко.

Мне интересно, Кличко-должностное лицо ХК "Киевгорстрой"? Какое у него право распоряжаться?
Стратегический акционер ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — Киевская городская община, которой принадлежит 80% акций Общества.
https://kmb.ua/ru/about/corporate-infor ... structure/
Сомневаюсь, что такие решения-обычная деятельность в плане полномочий правления АО.
Сомневаюсь, хватило времени у городской общины в столь короткое время ( 24 часа или менее/) провести нужные юридические процедуры ( собрания, решения, приказы) для того, чтобы иметь полномочия что-то начинать относительно Аркады.

А каким боком КГС с его аудитом к делам, связанным с деятельностью ФФС?
Деятельность ФФС контролировал Госкомфинуслуг...

Вишенка на торте: Кличко біл против Патриотики на озёрах. Как он её будет достраивать??? Внесёт в бюджет строительства должок города перед Аркадой на 365 млн?[/quote]
---------------
Сначала создається проблєма, а потім тим хто создав рішається.
І перед виборами на білой кобилє, Вєталь в"єзжає в бюлєтєнь як вєлікійъ рєшатєль і меръ матєрі городовъ русськіхъ.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:25

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Подвал не задет?


Да, и такие видосики были...

Жители столицы жалуются на затопленные из-за ливня дома.
https://korrespondent.net/city/kiev/426 ... yvnia-doma

Ерунда,Третьяковку в белокаменной ща топит до вечера.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.

Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!

Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...

Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання. Якщо слідувати Вашій логіці, то й жити не варто, тому, що можуть вбити :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:47

  reus написав:
  change_pm написав:І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.

Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!

Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...

Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання. Якщо слідувати Вашій логіці, то й жити не варто, тому, що можуть вбити :D

change_pm панікує, що всьо пропало вна неньці
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання

Волка бояться-в лес не ходить.
По нашим лесам пробежалась не одна сотня тысяч инвесторов и ничего, большинство выжило. Кроме некоторых случаев. Никогда такого не было ( падение крупного застройщика) и вот опять
Из прошлых серий нашего сериала мы знаем, что покупатели на КРЖН -врозеточники, плиточники, таксисты, баристы. Им неведома такая каста, как юристы, они делают как все.
Отдельная каста-лендлорды, привыкшие получать премию за риск.
Отоварены теперь все.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Я на свой объект зашел, когда лили 4-й этаж второй очереди. И шо?
Если застройщик - банкрот, то никто вас в "свою" коробку и не запустит. все активы и пассивы идут на погашение долгов в порядке очередности - ознакомтесь кто идет в первой очереди кто во второй, акто в 4-й (это Вы). До Вас просто дело не дойдет. А на руках ничего нет. И никто и ничто не поможет принудительной реализации собственности должника, а новым собственникам на Ваши инвестбумажки с высокой колокольни.
ПОКА У ВАС НА РУКАХ НЕТ ДОКОВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, Вы - НИКТО и звать НИКАК.

При ФФБ инвестор более защищен. Он знает, что через него не перешагнут и у него есть определенные права.
  rjkz написав:"ТРИ...ПРАВИЛА...ТРИБЕКИ..."

Насколько я понял, эти правила про то, что все едут в Киев, а не в соседние городки.
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