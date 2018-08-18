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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5128512951305131>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:06

  Serg-ik написав:
  flyman написав:То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...

Зондаж почвы детектед. Решили релоцироваться к Флаю?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине усиливают карантинные ограничения.

https://korrespondent.net/ukraine/42673 ... anychenyia
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:13

  reus написав:
  change_pm написав:І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.

Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!

Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...

Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання. Якщо слідувати Вашій логіці, то й жити не варто, тому, що можуть вбити :D

І ви такі праві!!! В Україні можливо все.

Можна приїхати забрати форму і стати інвалідом, бо на тебе наїде п"яний ідіот!
І схожих кейсів кожен день "міліон"!
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 26 сер, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:17

antey1969
В Киеве пока еще есть сарайчики за полтосик...Пасть низко, до подвала, не представляю возможным
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:18

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.

Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...

Зондаж почвы детектед. Решили релоцироваться к Флаю?)))

Бачите, як на очах у нас виріс НОВИЙ лендлорд? Куди там Трибеці! :)

зі. Флай, прошу не демпінгуй на ринку! Бо буде боляче!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:24

  Чукча2 написав:В Украине усиливают карантинные ограничения.

https://korrespondent.net/ukraine/42673 ... anychenyia

В частности, запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания по организации досуга.

Перекладаю на мову КРЖН.
1. В звязку з забороною виросте вартість дозволу таки працювати, але щоб ніхто не знав.
2. В зв"язку з ростом вартості дозволу, виросте сумма кешу для КРЖН.
3. Тататадам! рОкета! :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:25

  Чукча2 написав:В Украине усиливают карантинные ограничения.

https://korrespondent.net/ukraine/42673 ... anychenyia

Да ладно! Одно дело заявить, другое - добиться выполнения.
Народ реально устал от эрзац-карантина. Помним Велюр и посиделки Зеленского с сотоварищами в кафешке. То здесь, то там вспыхивают бунты недовольных идиотскими мерами. Пока небольшие, непродолжительные(власти тут же идут на попятную) и локальные. Часть мэров к тому же держит нос по ветру, наращивая рейтинг путем сопротивления откровенно тупым директивам центральной власти.
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:32

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:В Украине усиливают карантинные ограничения.

https://korrespondent.net/ukraine/42673 ... anychenyia

Да ладно! Одно дело заявить, другое - добиться выполнения.
Народ реально устал от эрзац-карантина. Помним Велюр и посиделки Зеленского с сотоварищами в кафешке. То здесь, то там вспыхивают бунты недовольных идиотскими мерами. Пока небольшие, непродолжительные(власти тут же идут на попятную) и локальные. Часть мэров к тому же держит нос по ветру, наращивая рейтинг путем сопротивления откровенно тупым директивам центральной власти.
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.

У ПАПа була тема "ато Путін нападєт", в Зе "ато коронавірус сожрьот"
Дотягнем до виборів Трампа, а там вжух QQ припиниться, і курс вверх, КРЖН вниз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:36

  investorkiev написав:обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?

Натаха, що там з проспореним пузурьом чіваса? Знайшов побєдітєля?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 16:38, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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