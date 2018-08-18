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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:06
Serg-ik написав: flyman написав:
То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.
Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...
Зондаж почвы детектед. Решили релоцироваться к Флаю?)))
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antey1969
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:10
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:13
reus написав: change_pm написав:
І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.
Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!
Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...
Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання. Якщо слідувати Вашій логіці, то й жити не варто, тому, що можуть вбити
І ви такі праві!!! В Україні можливо все.
Можна приїхати забрати форму і стати інвалідом, бо на тебе наїде п"яний ідіот!
І схожих кейсів кожен день "міліон"!
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 26 сер, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:17
antey1969
В Киеве пока еще есть сарайчики за полтосик...Пасть низко, до подвала, не представляю возможным
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Serg-ik
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:18
antey1969 написав: Serg-ik написав: flyman написав:
То не підвал, а плацдарм для оточення Києва кавалірками.
Флай, вчера-позавчера был дождь в Ирпене. Подвал не задет? Был видосик с затопленной квартирой на первом этаже-балкон, комнаты...
Зондаж почвы детектед. Решили релоцироваться к Флаю
?)))
Бачите, як на очах у нас виріс НОВИЙ лендлорд? Куди там Трибеці!
зі. Флай, прошу не демпінгуй на ринку! Бо буде боляче!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:24
В частности, запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность заведений общественного питания по организации досуга.
Перекладаю на мову КРЖН.
1. В звязку з забороною виросте вартість дозволу таки працювати, але щоб ніхто не знав.
2. В зв"язку з ростом вартості дозволу, виросте сумма кешу для КРЖН.
3. Тататадам! рОкета!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:25
Да ладно! Одно дело заявить, другое - добиться выполнения.
Народ реально устал от эрзац-карантина. Помним Велюр и посиделки Зеленского с сотоварищами в кафешке. То здесь, то там вспыхивают бунты недовольных идиотскими мерами. Пока небольшие, непродолжительные(власти тут же идут на попятную) и локальные. Часть мэров к тому же держит нос по ветру, наращивая рейтинг путем сопротивления откровенно тупым директивам центральной власти.
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.
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antey1969
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:31
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:32
antey1969 написав:
Да ладно! Одно дело заявить, другое - добиться выполнения.
Народ реально устал от эрзац-карантина. Помним Велюр и посиделки Зеленского с сотоварищами в кафешке. То здесь, то там вспыхивают бунты недовольных идиотскими мерами. Пока небольшие, непродолжительные(власти тут же идут на попятную) и локальные. Часть мэров к тому же держит нос по ветру, наращивая рейтинг путем сопротивления откровенно тупым директивам центральной власти.
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.
У ПАПа була тема "ато Путін нападєт", в Зе "ато коронавірус сожрьот"
Дотягнем до виборів Трампа, а там вжух QQ припиниться, і курс вверх, КРЖН вниз.
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flyman
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:36
investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Натаха, що там з проспореним пузурьом чіваса? Знайшов побєдітєля?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 26 сер, 2020 16:38, всього редагувалось 2 разів.
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