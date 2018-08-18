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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:36
antey1969 написав:
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.
запасаемся попкорном
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:37
flyman написав: investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Натаха, що там з проспореним пузурьом? Знайшов побєдітєля?
так выпили его ж, меня еще печень тогда прихватила, я ж говорила. Потом прокапаться пришлось...
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:39
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Натаха, що там з проспореним пузурьом? Знайшов побєдітєля?
так выпили его ж, меня еще печень тогда прихватила, я ж говорила. Потом прокапаться пришлось...
ти ще в дєрєвні з крєпосними балуєшся?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:45
investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
А растишки? Кроме обреченного хамства за все лето был, пожалуй, единственный аргумент - "очередь" за Варшавским-2 (хотя скорее - это социальное дистанцирование, но пусть будет, иначе рокета вообще без топлива останется).
Лето - несезон? Ок, я посмотрю, сколько очков КРЖН-у добавит на осень громкое падение Аркады... Боюсь, подгорать у местных продажников станет еще сильнее...
Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:47
zРадио написав:
Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:50
investorkiev написав: zРадио написав:
Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ
давай создадім клуб многопенісних лордов бєніфіціаров!
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flyman
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:54
change_pm написав: flyman написав: reus написав:
Это должен понять и осознать каждый ЫнвЭстор, а не ходить с плакатом и ныть, что кто-то виноват, что он остался без квартиры. Он должен четко понимать, что он ее и не покупал.
Оставь надежду, всяк сюда входящий
І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.
Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!
Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...
И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:54
investorkiev написав: antey1969 написав:
Достаточно чуть перегнуть палку, чтобы полыхнуло от Запада до Востока, и никакая полиция не спасет.
запасаемся попкорном
Маловероятно. Скорее мы увидим и дальше танцы от Кабмина типа шаг вперед и два назад.
Собирается толпа - решение откатываем назад, Не собирается - издаем следующий фейеричный в своей дубовости циркуляр. И так по кругу.
А вообще ситуация выглядит бредовой до крика. В Украину не пускают иностранцев, в магазин в маске, зато в Спорт-Лайфе хекай вечером среди толпы сколько душе угодно.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:57
investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев,
Отдыхали? Прохожий и Конговец пришли к единому мнению, что дождёмся осени, посмотрим...Намекали явно не на ракету, а на путешествие к центру Земли.
И здесь никто не топит за рост...Влад в печали, Прохожий приуныл
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:58
Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить.
80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом.
Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние?
Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.
рассрочники заплатят)
но только аудит покажет всю картину
Да, возможно те, у кого остались незакрытые оплаты будут вынуждены платить бОльшую сумму. Не уверен что это будет значительный влив, но возможно, часть домов высокой степени готовности (типа Синевира)сдать и удастся. Что делать тем, кто с котлованом в буквальном смысле - хз.
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