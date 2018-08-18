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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:47
zРадио написав:
Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:50
investorkiev написав: zРадио написав:
Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ
давай создадім клуб многопенісних лордов бєніфіціаров!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:54
change_pm написав: flyman написав: reus написав:
Это должен понять и осознать каждый ЫнвЭстор, а не ходить с плакатом и ныть, что кто-то виноват, что он остался без квартиры. Он должен четко понимать, что он ее и не покупал.
Оставь надежду, всяк сюда входящий
І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.
Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!
Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...
И такое у меня в жизни было. Но это можно отвоевать если даже нет связей, но есть грамотный юрист в недвижимости, который знает куда как обращаться, между какими структурами есть конфликты и кто из них кого (в данный момент реально боится).
На тот момент я отстоял свою недвижимость.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:57
investorkiev написав:
обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев,
Отдыхали? Прохожий и Конговец пришли к единому мнению, что дождёмся осени, посмотрим...Намекали явно не на ракету, а на путешествие к центру Земли.
И здесь никто не топит за рост...Влад в печали, Прохожий приуныл
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:58
Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
КГС проведет аудит объектов Аркады, после этого будет видно путь достройки аркадовских объектов
скорее всего инвесторам прийдется доплатить
Если собрать в условном дворе условной 9-ти этажки 100 семей и сказать - ребята, у нас такая-то проблема. надо собрать по 1000 грн с квартиры, чтобы ее решить.
80% (оптимистичненько) развернется и пойдет допивать пиво с футболом.
Остальные скажут - блин, проблему надо решать, мы готовы проучаствовать, но только если все. Что мы - крайние?
Так и тут скорей всего произойдет - найдутся те, кто скажет "мы заплатили полную цену? Заплатили. Больше не копейки не дадим/у нас нет)". У меня, кстати, на недострое точно так и было.
рассрочники заплатят)
но только аудит покажет всю картину
Да, возможно те, у кого остались незакрытые оплаты будут вынуждены платить бОльшую сумму. Не уверен что это будет значительный влив, но возможно, часть домов высокой степени готовности (типа Синевира)сдать и удастся. Что делать тем, кто с котлованом в буквальном смысле - хз.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:02
flyman написав: reus написав: change_pm написав:
І доки на право власності небагато гарантують, якщо у вас зв"язки не дуже, а нерухомість таки дуже.
Просто в тихую в реєстрі переписується, продається і усе, приплили, карасики!
Бігай потім роками, щось, комусь і якось доказуй ...
Якщо достатньо було розуму заробити на нерухомість, та належно оформити право власності, то я думаю, що клепки хватить й на те щоб не попадати в такі історії. Фаховий юрист запропонує варіанти захисту вашої нерухомості від шахраїв, було б бажання. Якщо слідувати Вашій логіці, то й жити не варто, тому, що можуть вбити
change_pm панікує, що всьо пропало вна неньці
"Так случиться может с каждым..." (Высоцкий)
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:04
rjkz написав:
Да, возможно те, у кого остались незакрытые оплаты будут вынуждены платить бОльшую сумму. Не уверен что это будет значительный влив, но возможно, часть домов высокой степени готовности (типа Синевира)сдать и удастся. Что делать тем, кто с котлованом в буквальном смысле - хз.
От недавно ти мені писав, що різниці нема, чи котлован, чи 95% готовності.
А тепер виявляється є.
Так котлєту нести чи нє?
ТРИ ПРАВИЛА ТРИБЕКИ!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:27
change_pm написав: antey1969 написав:
Туда же Отрадный можно причислить.
Инвесторы прекратили подачу денег в ипеня Киева по ценам "близ метро".
На фоне распыления сил КГС по стройкам УкрБуда, выглядит ситуация весьма неприглядно.
Там і Мідовий вспомінають... Бідний Уня ((((
какой то бред, медовый строится
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:30
Serg-ik написав:
Прохожий приуныл
с какого перепугу такой вывод?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:43
flyman написав: rjkz написав:
Да, возможно те, у кого остались незакрытые оплаты будут вынуждены платить бОльшую сумму. Не уверен что это будет значительный влив, но возможно, часть домов высокой степени готовности (типа Синевира)сдать и удастся. Что делать тем, кто с котлованом в буквальном смысле - хз.
От недавно ти мені писав, що різниці нема, чи котлован, чи 95% готовності.
А тепер виявляється є.
Так котлєту нести чи нє?
ТРИ ПРАВИЛА ТРИБЕКИ!
Нет, в данном случае идет обсуждение по какому сценарию можно достроить объекты Аркады.
За счет чего достроится что-то мелкое - хз.
Аркада - это как национализация Привата. Дело хусударственное. И ни того ни другого делать не стоит.
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