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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5129513051315132

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:51

  investorkiev написав:обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?

Та нет , все по прежнему, на чернокожем континенте скирдую зелёные пачки. И даже не сомневаюсь в обвале, жду своего часа. Но мне пока обвал сейчас и не надо. В мае 3 года исполнится моей херсонской прелести, можно продавать без лишних налогов будет. Вот потом и нужен обвал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:59

Уже перезрел вопрос о запрете продажи непостроенного жилья. А также здачи голого бетона. Застройщик должен продавать готовые и отделанные квартиры в зданном доме.
И только не надо рассказывать об отсутствии финансирования. У банков полно денег, которые они не могут толково пристроить. Вот пусть бы и давали строителям и контролировали процесс строительства. И строители были бы заинтересованы как можно быстрее построить и продать.
И мы бы почувствовали, что полностью стали полноправными членами золотого миллиарда.
А пока этого нет, то через раз - дурилово и кидавлово.
Пишите Зеленому и в Раду. Требуйте.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:14

Похоже, что в этот кризис нас ждет чистка строительного сектора, по аналогии с банковской в 2014-2015 гг


Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

КГС, вероятно, спасут за госсчет по принципу "too big to fail", а вот частный рынок ждет глобальный передел.

Вот еще информация по Интергалу (частное мнение - кто владеет инфой, просьба прокомментировать):

Кличко покриває нову будівельну піраміду в Києві
https://blogs.korrespondent.net/blog/kyiv/4267215/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:23

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе

так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ


Нит. Бенефициары конкретного кейса с Аркадой в связи с ростом недоверия к первичке. А в общей системе координат и лорды - лузеры. Особенно, офисно-торгово-хорековские...
zРадио
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