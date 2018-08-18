Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:обратите внимание, как тихушно слились обвалишки - дАртаньяны, желающие со своими 3 пачечками франклинов взять кавалерийским наскоком Киев, попивая сок у себя в Херсоне (или где там)?
Та нет , все по прежнему, на чернокожем континенте скирдую зелёные пачки. И даже не сомневаюсь в обвале, жду своего часа. Но мне пока обвал сейчас и не надо. В мае 3 года исполнится моей херсонской прелести, можно продавать без лишних налогов будет. Вот потом и нужен обвал.
Уже перезрел вопрос о запрете продажи непостроенного жилья. А также здачи голого бетона. Застройщик должен продавать готовые и отделанные квартиры в зданном доме. И только не надо рассказывать об отсутствии финансирования. У банков полно денег, которые они не могут толково пристроить. Вот пусть бы и давали строителям и контролировали процесс строительства. И строители были бы заинтересованы как можно быстрее построить и продать. И мы бы почувствовали, что полностью стали полноправными членами золотого миллиарда. А пока этого нет, то через раз - дурилово и кидавлово. Пишите Зеленому и в Раду. Требуйте.
zРадио написав:Пожалуй, единственные бенефициары случившегося - лорды, которым рост предложения аренды только уменьшил бы доходы, поэтому чем больше людей передумают инвестировать в новострои, тем меньше будет давление на ренту в среднесрочной перспективе
так об этом же и речь - лендлорды - истинные бенифициары всех компонентов РАКЕТЫ ТРИБЕКИ
Нит. Бенефициары конкретного кейса с Аркадой в связи с ростом недоверия к первичке. А в общей системе координат и лорды - лузеры. Особенно, офисно-торгово-хорековские...
Жека, просто не надо "прибыль" забирать в начале проекта. Скромнее надо быть и честнее с инвесторами. Никакого спроса не хватит, чтобы покрыть хотелки по обновлению автомобильного парка Микитася и его лакшери лайфстайл. Тем более на фоне растущей себестоимости. То же самое и по некоторым другим киевским застройщикам.