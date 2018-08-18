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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5130513151325133

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:26

  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А материальный актив?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:42

  zРадио написав:Похоже, что в этот кризис нас ждет чистка строительного сектора, по аналогии с банковской в 2014-2015 гг


Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

КГС, вероятно, спасут за госсчет по принципу "too big to fail", а вот частный рынок ждет глобальный передел.

Вот еще информация по Интергалу (частное мнение - кто владеет инфой, просьба прокомментировать):

Кличко покриває нову будівельну піраміду в Києві
https://blogs.korrespondent.net/blog/kyiv/4267215/

Мызда рулю.
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1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:47

  flyman написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.

Траст, закінчив школу Радянського Союзу з серебром, у 9-му класі, була 4-ка з Основ права,ато б було-золото.
А також є переможцем Олімпіад по математиці, біології і російської літературі(тоді вона більш розповсюджена була), на республіканському рівні.

Потім 7,5 років медуніверу, де було треба запихнути в себе мільон терминів медичних на російській мові, українській і латиниці, а також кучу томів 100 і більше нової інформації.
Потім останні 5 років вчив англійську і польску, трохи словацької і турецької.
Вчив медичні терміни на польскій.
Чи є у вас таке резюме, пан Флай?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:01

  flyman написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.


Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
Насправді ми всі це бачимо - але чомусь не звертаємо увагу - а просто будуємо пересічне і достатньо стандартне життя . В успішних країнах це ще краще видно ...
Востаннє редагувалось Puente в Сер 26 сер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:03

  Puente написав:Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:05

  investorkiev написав:
  Puente написав:Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.


І це по Вашому максимум , на який людина може претендувати ?
На Ахметова чи Фірташа подивіться ... Чи на молоде "дарування" Курченка ...
Не кажучи вже про світовй досвід ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:10

  Puente написав:
  investorkiev написав:
  Puente написав:Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.


І це по Вашому максимум , на який людина може претендувати ?
На Ахметова чи Фірташа подивіться ... Чи на молоде "дарування" Курченка ...
Не кажучи вже про світовй досвід ....

И что на них смотреть?

Ахметов - в 2010 году было 16 млрд дол, сегодня - 2,5 млрд дол, проипал 13,5 млрд дол капитализации.
Фирташ - проипал еще больше + живет под домашним арестом уже 7 лет, не может сходить даже в IMAX на новый фильм, или в ашан за продуктами. Вот уж счастье блин.

Было бы у этих типов МБА, наверное поуспешнее вели бы дела.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:22

  Trast написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.

Траст, закінчив школу Радянського Союзу з серебром, у 9-му класі, була 4-ка з Основ права,ато б було-золото.
А також є переможцем Олімпіад по математиці, біології і російської літературі(тоді вона більш розповсюджена була), на республіканському рівні.

Потім 7,5 років медуніверу, де було треба запихнути в себе мільон терминів медичних на російській мові, українській і латиниці, а також кучу томів 100 і більше нової інформації.
Потім останні 5 років вчив англійську і польску, трохи словацької і турецької.
Вчив медичні терміни на польскій.
Чи є у вас таке резюме, пан Флай?

-у Вас в резюме написано лауреат Нобелевской премии.А в какой области?
- в Тернопольской
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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