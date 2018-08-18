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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:26
Investor_K написав:
0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны
В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
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flyman
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Додано: Сер 26 сер, 2020 20:42
А материальный актив?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 26 сер, 2020 20:47
flyman написав: Investor_K написав:
0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны
В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
Траст, закінчив школу Радянського Союзу з серебром, у 9-му класі, була 4-ка з Основ права,ато б було-золото.
А також є переможцем Олімпіад по математиці, біології і російської літературі(тоді вона більш розповсюджена була), на республіканському рівні.
Потім 7,5 років медуніверу, де було треба запихнути в себе мільон терминів медичних на російській мові, українській і латиниці, а також кучу томів 100 і більше нової інформації.
Потім останні 5 років вчив англійську і польску, трохи словацької і турецької.
Вчив медичні терміни на польскій.
Чи є у вас таке резюме, пан Флай?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:01
flyman написав: Investor_K написав:
0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны
В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
Насправді ми всі це бачимо - але чомусь не звертаємо увагу - а просто будуємо пересічне і достатньо стандартне життя . В успішних країнах це ще краще видно ...
Востаннє редагувалось Puente
в Сер 26 сер, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:03
Puente написав:
Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:05
investorkiev написав: Puente написав:
Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.
І це по Вашому максимум , на який людина може претендувати ?
На Ахметова чи Фірташа подивіться ... Чи на молоде "дарування" Курченка ...
Не кажучи вже про світовй досвід ....
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:10
Puente написав: investorkiev написав: Puente написав:
Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.
І це по Вашому максимум , на який людина може претендувати ?
На Ахметова чи Фірташа подивіться ... Чи на молоде "дарування" Курченка ...
Не кажучи вже про світовй досвід ....
И что на них смотреть?
Ахметов - в 2010 году было 16 млрд дол, сегодня - 2,5 млрд дол, проипал 13,5 млрд дол капитализации.
Фирташ - проипал еще больше + живет под домашним арестом уже 7 лет, не может сходить даже в IMAX на новый фильм, или в ашан за продуктами. Вот уж счастье блин.
Было бы у этих типов МБА, наверное поуспешнее вели бы дела.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
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investorkiev
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:22
Trast написав: flyman написав: Investor_K написав:
0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны
В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
Траст, закінчив школу Радянського Союзу з серебром, у 9-му класі, була 4-ка з Основ права,ато б було-золото.
А також є переможцем Олімпіад по математиці, біології і російської літературі(тоді вона більш розповсюджена була), на республіканському рівні.
Потім 7,5 років медуніверу, де було треба запихнути в себе мільон терминів медичних на російській мові, українській і латиниці, а також кучу томів 100 і більше нової інформації.
Потім останні 5 років вчив англійську і польску, трохи словацької і турецької.
Вчив медичні терміни на польскій.
Чи є у вас таке резюме, пан Флай?
-у Вас в резюме написано лауреат Нобелевской премии.А в какой области?
- в Тернопольской
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:37
из комментариев
Vitaliy noname
Есть еще такая строительная организация ВПБФ Атлант (г.Бровары) так вот им тоже труба. Инсайдер утверждает, что в авральном порядке выводят средства
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:42
Puente написав: flyman написав: Investor_K написав:
0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны
В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.
Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...
Насправді ми всі це бачимо - але чомусь не звертаємо увагу - а просто будуємо пересічне і достатньо стандартне життя . В успішних країнах це ще краще видно ...
убедів, нада таргувать хвамильним серебром
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flyman
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