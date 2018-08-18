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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5132513351345135>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:что
что 0:23 ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

Из людей с бекграундом Траста 2/3 устроились в жизни хорошо. Думаю, что он со своей недвижимостью входит в 2% наиболее обеспеченных людей Украины. Оставшаяся треть, у которой не получилось, слишком сильно залипла в формат учебы и потом пошли на безинициативную низкооплачиваемую работу.
Из недоучек только небольшая часть может похвастаться успехом в бизнесе или карьере.
Иногда общаешься с людьми, у которых свой некрупный бизнес, случайно заходит речь об учебе и внезапно оказывается, что у одного медаль в школе, у другого красный диплом. Встречаются и люди, которые очень плохо учились, но ни тупыми, ни ленивыми их не назовешь. Может причина была в том, что они не вписывались в стандарт системы. Таких "недоучек" единицы. Основная масса просто не может в силу характера или ума ни учиться, ни нормально работать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:26

  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

Никуда. Деньги сами по себе не делают деньги. Иногда бывают окна возможностей, но сейчас очевидных нет. Поэтому разложить яйца по разным корзинам и сидеть ровно. Сейчас приоритет сохранить, а не заработать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:29

  Vlad442 написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

Никуда. Деньги сами по себе не делают деньги. Иногда бывают окна возможностей, но сейчас очевидных нет. Поэтому разложить яйца по разным корзинам и сидеть ровно. Сейчас приоритет сохранить, а не заработать.

Я придумав нове визначення економічної кризи:
Економічна криза - це коли нема активів, в які можна вигідно вкласти (доларовий/євровий) кеш.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:30

  Vlad442 написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

Никуда. Деньги сами по себе не делают деньги. Иногда бывают окна возможностей, но сейчас очевидных нет. Поэтому разложить яйца по разным корзинам и сидеть ровно. Сейчас приоритет сохранить, а не заработать.

да уж, туман плотно закрыл от взглядов наше будущее...

но раскладывать яйца по разным корзинам - это же не наш метод, правда, Влад442?

Сколько %% активов у вас лично в недвижимости? 95%? Где "разные корзины"??
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:42

Розсмішив!))))))

  flyman написав:
  Investor_K написав:0:23

Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.

Ха-ха!
В Траста - 7-8 квартир!
В Долярчика(заробив з нуля) - 1 квартира, 2 фонда в банках і невеличкий бізнес/самозайнятість!(тримається вже 10р! )

В Флая - 1 підвал і 2 віртуальні "кліточки"! :lol:

Чи потрібна освіта? - так, Кеб! Навіть, дуже потрібна! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:46

  investorkiev написав:Сколько %% активов у вас лично в недвижимости? 95%? Где "разные корзины"??

Я не всегда делаю все правильно.
https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/crossword/1092978 :)
Может пока не 95% (на эту цифру я выйду, когда сверну бизнес и выйду на пенсию), но больше чем 3/4.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 26 сер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:47

  Libo написав:Уже перезрел вопрос о запрете продажи непостроенного жилья. А также здачи голого бетона. Застройщик должен продавать готовые и отделанные квартиры в зданном доме.
И только не надо рассказывать об отсутствии финансирования. У банков полно денег, которые они не могут толково пристроить. Вот пусть бы и давали строителям и контролировали процесс строительства. И строители были бы заинтересованы как можно быстрее построить и продать.
И мы бы почувствовали, что полностью стали полноправными членами золотого миллиарда.
А пока этого нет, то через раз - дурилово и кидавлово.
Пишите Зеленому и в Раду. Требуйте.
8) 8) 8)


С чего-бы Украине претендовать на золотой миллиард?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50

  airmax78 написав:Задай себе вопрос: почему у КАН все ОК? Почему тот же Обрий строит в срок? На них что, падающий спрос не давит? Или что проблемы Укрбуда, Оркады или Интергала начались в апреле 2020?

Еще не вечер, будет и на вашей улице праздник.
Помнится, в 2014 Никонов останавливал Республику и уходил на год к Кличко, видимо, с финансированием проблемы были
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

началась спланированная атака на киевгорстрой
Унуноктий
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