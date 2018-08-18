что 0:23 ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из людей с бекграундом Траста 2/3 устроились в жизни хорошо. Думаю, что он со своей недвижимостью входит в 2% наиболее обеспеченных людей Украины. Оставшаяся треть, у которой не получилось, слишком сильно залипла в формат учебы и потом пошли на безинициативную низкооплачиваемую работу.
Из недоучек только небольшая часть может похвастаться успехом в бизнесе или карьере.
Иногда общаешься с людьми, у которых свой некрупный бизнес, случайно заходит речь об учебе и внезапно оказывается, что у одного медаль в школе, у другого красный диплом. Встречаются и люди, которые очень плохо учились, но ни тупыми, ни ленивыми их не назовешь. Может причина была в том, что они не вписывались в стандарт системы. Таких "недоучек" единицы. Основная масса просто не может в силу характера или ума ни учиться, ни нормально работать.
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:26
Никуда. Деньги сами по себе не делают деньги. Иногда бывают окна возможностей, но сейчас очевидных нет. Поэтому разложить яйца по разным корзинам и сидеть ровно. Сейчас приоритет сохранить, а не заработать.
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:29
Я придумав нове визначення економічної кризи:
Економічна криза - це коли нема активів, в які можна вигідно вкласти (доларовий/євровий) кеш.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:30
да уж, туман плотно закрыл от взглядов наше будущее...
но раскладывать яйца по разным корзинам - это же не наш метод, правда, Влад442?
Сколько %% активов у вас лично в недвижимости? 95%? Где "разные корзины"??
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:42
Розсмішив!))))))
Ха-ха!
В Траста - 7-8 квартир!
В Долярчика(заробив з нуля) - 1 квартира, 2 фонда в банках і невеличкий бізнес/самозайнятість!(тримається вже 10р! )
В Флая - 1 підвал і 2 віртуальні "кліточки"!
Чи потрібна освіта? - так, Кеб! Навіть, дуже потрібна!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:46
Я не всегда делаю все правильно.
Может пока не 95% (на эту цифру я выйду, когда сверну бизнес и выйду на пенсию), но больше чем 3/4.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 26 сер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:47
С чего-бы Украине претендовать на золотой миллиард?
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50
Еще не вечер, будет и на вашей улице праздник.
Помнится, в 2014 Никонов останавливал Республику и уходил на год к Кличко, видимо, с финансированием проблемы были
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
началась спланированная атака на киевгорстрой
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