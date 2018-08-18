Додано: Сер 26 сер, 2020 22:22

Puente написав: Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ... Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

Из людей с бекграундом Траста 2/3 устроились в жизни хорошо. Думаю, что он со своей недвижимостью входит в 2% наиболее обеспеченных людей Украины. Оставшаяся треть, у которой не получилось, слишком сильно залипла в формат учебы и потом пошли на безинициативную низкооплачиваемую работу.Из недоучек только небольшая часть может похвастаться успехом в бизнесе или карьере.Иногда общаешься с людьми, у которых свой некрупный бизнес, случайно заходит речь об учебе и внезапно оказывается, что у одного медаль в школе, у другого красный диплом. Встречаются и люди, которые очень плохо учились, но ни тупыми, ни ленивыми их не назовешь. Может причина была в том, что они не вписывались в стандарт системы. Таких "недоучек" единицы. Основная масса просто не может в силу характера или ума ни учиться, ни нормально работать.