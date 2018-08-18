RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5132513351345135

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:00

  Унуноктий написав:началась спланированная атака на киевгорстрой


И кто напал?
Пудель, гонтариха, орки?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11191
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5096 раз.
Подякували: 2638 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:06

За крок до перевороту думок ©

  investorkiev написав:
  Puente написав:Практика показує , що найуспішніші по прибуткам люди - недоучки ...

ага, конечно!
нормальный МБА в Украине от 20куе, в мире - от 100куе.

Ну, одним треба вчитись МБА, а другі народжуються з МБА в голові!
Іншими словами - одні напористі/пробивисті і мають смикалку, як в тій чи іншій ситуації зробити, щоб добитись успіху!
А інші - роками вчаться, вчаться і..... старість зустрічають на дачі, бо хату за борги забрали,- без сім'ї/дітей і з пенсією у 2 тис. грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8568
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/477122/tseny-na-zhile-na-vtorichnom-rynke-snizilis-infografika

В июле 2020 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева снизилась всего на 1,7% по сравнению с июнем, и составила 1150 долл. США/кв.м
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:11

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:началась спланированная атака на киевгорстрой


И кто напал?
Пудель, гонтариха, орки?

Шмоня https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... da-3895427
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:22

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:0:23
Куда же нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны

В освіту, щоб, не були такими як Траст або Долярчик.

Ха-ха!
В Траста - 7-8 квартир!
В Долярчика(заробив з нуля) - 1 квартира, 2 фонда в банках і невеличкий бізнес/самозайнятість!(тримається вже 10р! )
В Флая - 1 підвал і 2 віртуальні "кліточки"! :lol:
Чи потрібна освіта? - так, Кеб! Навіть, дуже потрібна! :mrgreen:

Есть такая поговорка: "Образование - гость, а ум - хозяин". Бывает так, что у человека ни гостей, ни хозяев 8)
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1614
З нами з: 09.08.15
Подякував: 401 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5132513351345135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19052 3148055
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 13:10
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15295
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.