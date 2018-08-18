И кто напал?
Пудель, гонтариха, орки?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:00
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:06
За крок до перевороту думок ©
Ну, одним треба вчитись МБА, а другі народжуються з МБА в голові!
Іншими словами - одні напористі/пробивисті і мають смикалку, як в тій чи іншій ситуації зробити, щоб добитись успіху!
А інші - роками вчаться, вчаться і..... старість зустрічають на дачі, бо хату за борги забрали,- без сім'ї/дітей і з пенсією у 2 тис. грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/477122/tseny-na-zhile-na-vtorichnom-rynke-snizilis-infografika
В июле 2020 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева снизилась всего на 1,7% по сравнению с июнем, и составила 1150 долл. США/кв.м
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:11
Шмоня
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:22
Есть такая поговорка: "Образование - гость, а ум - хозяин". Бывает так, что у человека дома нет ни гостей, ни хозяев
Додано: Чет 27 сер, 2020 06:03
А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали.
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То от я і написав про таких людей - що такі й залишаться на дачі/без сім'ї/дітей і МОЖЕ їм держава дасть 2тис.грн пенсії, а швидше НЕ дасть і вони будуть по смітниках макулатуру збирати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:24
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:33
Интересная программа, 50% имущественных прав на квартиру в недострое оплачивает государство. Как попасть в такую программу?
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:35
я так розумію, то для переселенців з ОРДЛО
https://fi202x.blogspot.com/
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