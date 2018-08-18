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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5133513451355136

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:37

  Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали.
https://youtu.be/yqF9rstg-A0

Это наша версия "ипотечного кризиса".
Волна "застройщико-пада".
Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:15

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали.
https://youtu.be/yqF9rstg-A0

Это наша версия "ипотечного кризиса".
Волна "застройщико-пада".
Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде

Трохи пАпіжже :mrgreen:
Спочатку обілетять всіх іпотечників(бо взимку всі будуть чухатись, куди прилаштувати депогривню - % по депо вже ж не тішать)
Для того ще курс треба зробити пА 30+, щоб навіть, думки не виникало купити долярчиків тим, в кого закінчиться гривнедепо! :mrgreen:

Тож, падіння цін на бетон має початись орієнтовно з наступного літа! :wink:

І тут я задумався :roll: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 5133513451355136
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