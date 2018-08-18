Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали. https://youtu.be/yqF9rstg-A0
Это наша версия "ипотечного кризиса". Волна "застройщико-пада". Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде
Трохи пАпіжже Спочатку обілетять всіх іпотечників(бо взимку всі будуть чухатись, куди прилаштувати депогривню - % по депо вже ж не тішать) Для того ще курс треба зробити пА 30+, щоб навіть, думки не виникало купити долярчиків тим, в кого закінчиться гривнедепо!
Тож, падіння цін на бетон має початись орієнтовно з наступного літа!
І тут я задумався
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!