Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали. https://youtu.be/yqF9rstg-A0
Это наша версия "ипотечного кризиса". Волна "застройщико-пада". Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде
Трохи пАпіжже Спочатку обілетять всіх іпотечників(бо взимку всі будуть чухатись, куди прилаштувати депогривню - % по депо вже ж не тішать) Для того ще курс треба зробити пА 30+, щоб навіть, думки не виникало купити долярчиків тим, в кого закінчиться гривнедепо!
Тож, падіння цін на бетон має початись орієнтовно з наступного літа!
І тут я задумався
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.
Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.
Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.
Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
С чего бы. Чинушам отменят ограничение по зарплатам. Пудрыки сделают таможню еще более эффективной надо же будет им куда то бумажки девать
Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.
Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
С чего бы. Чинушам отменят ограничение по зарплатам. Пудрыки сделают таможню еще более эффективной надо же будет им куда то бумажки девать
airmax78 написав:.. Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
хз. только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский". Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату. Те же прикидываются нищебродами Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.
Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
Средняя 20594 грн за м2? Это где это такие цены на новострой? Разве что единичные предложения в самых ипенях или двухуровневые аэродромы. Только вчера мониторил, единички в не самых центровых локациях стартуют от 22000 за м2 при 100% оплате.