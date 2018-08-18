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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5133513451355136

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 172
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
17%
30
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:37

  Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали.
https://youtu.be/yqF9rstg-A0

Это наша версия "ипотечного кризиса".
Волна "застройщико-пада".
Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:15

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:А что если это начало занэпаду строительной галузи? А может и правда, те у кого есть и деньги , и потребность в жилье, уже закончились. Или выехали.
https://youtu.be/yqF9rstg-A0

Это наша версия "ипотечного кризиса".
Волна "застройщико-пада".
Сейчас ещё и приток новых "инвесторов" прекратится, и домино посыпется везде

Трохи пАпіжже :mrgreen:
Спочатку обілетять всіх іпотечників(бо взимку всі будуть чухатись, куди прилаштувати депогривню - % по депо вже ж не тішать)
Для того ще курс треба зробити пА 30+, щоб навіть, думки не виникало купити долярчиків тим, в кого закінчиться гривнедепо! :mrgreen:

Тож, падіння цін на бетон має початись орієнтовно з наступного літа! :wink:

І тут я задумався :roll: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:22

  Долярчик написав:Для того ще курс треба зробити пА 30+, щоб навіть, думки не виникало купити долярчиків тим, в кого закінчиться гривнедепо! :mrgreen:

Тож, падіння цін на бетон має початись орієнтовно з наступного літа! :wink:

І тут я задумався :roll: :mrgreen:


https://youtu.be/cBkpPYQqfRE
Не скоро буде 30.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/477234/kak-izmenilis-tseny-v-kievskih-novostrojkah-letom-infografika

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/477234/kak-izmenilis-tseny-v-kievskih-novostrojkah-letom-infografika

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.

Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:36

  airmax78 написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/477234/kak-izmenilis-tseny-v-kievskih-novostrojkah-letom-infografika

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.

Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.


С чего бы. Чинушам отменят ограничение по зарплатам. Пудрыки сделают таможню еще более эффективной :mrgreen: надо же будет им куда то бумажки девать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:05

  vano80 написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/477234/kak-izmenilis-tseny-v-kievskih-novostrojkah-letom-infografika

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.

Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.


С чего бы. Чинушам отменят ограничение по зарплатам. Пудрыки сделают таможню еще более эффективной :mrgreen: надо же будет им куда то бумажки девать :mrgreen:


не тільки чинушам, є ще всякі ДТЕКи та інші монополісти, державні і недержавні
https://news.finance.ua/ru/news/-/477211/tsena-na-elektroenergiyu-v-ukraine-na-tret-vyshe-chem-v-evrope-evrokomissiya
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:09

  airmax78 написав:..
Летим в 0? Особенно по бизнесу и элитке.

хз.
только что говорил со коллегой по несчастью из жк "шевченковский".
Вообще народ в бешенстве - 150К откашляли за хатынку, дом практически готов, но КГС не спешит достраивать за свои, а пытается струсить бабло с "халявщиков" - ментов/прокуроров, что замутили по блату.
Те же прикидываются нищебродами
Знакомый уже готов переуступить по чем заберут
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:19

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/477234/kak-izmenilis-tseny-v-kievskih-novostrojkah-letom-infografika

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.

Средняя 20594 грн за м2?
Это где это такие цены на новострой?
Разве что единичные предложения в самых ипенях или двухуровневые аэродромы.
Только вчера мониторил, единички в не самых центровых локациях стартуют от 22000 за м2 при 100% оплате.
antey1969
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